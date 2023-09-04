У ГУР показали, як атакували російські аеродроми і нищили літаки (відео)

У Головному управлінні розвідки МО України показали, як атакували російські аеродроми і нищили літаки, оприлюднивши відповідне відео, передає НСН.

У оприлюдненому відео йдеться про те, що під час спецоперації ГУР у грудні минулого року було атаковано авіабази Дягілево та Енгельс за 500 км від українського кордону. Внаслідок цього пошкодження отримали ворожі Ту-95 та Ту-22.

У серпні цього року відстань ураження російської техніки на території противника збільшилася щонайменше до 650 км.

Зокрема, на Нижегородській авіабазі “Сольці” було уражено стратегічний бомбардувальник російських окупантів Ту-22М3. А атаки дронами Москви вже стали буденністю.

Про це – у відео нижче.

Повне відео від ГУР “Збиті льотчики росії”

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