Атака на Львів 6 липня: більшість мешканців пошкодженого будинку до укриття не пішли – Садовий (відео)

Окупанти атакували Львів 6 липня вночі. Унаслідок ракетного обстрілу пошкоджений багатоквартирний будинок. Загинули люди. Та поруч із цим будинком є укриття

Після нічної ракетної атаки мешканці Львова почали у соцмережах скаржитися на зачинені укриття у місті. На це відреагував міський голова Андрій Садовий.

На брифінгу у Львові він зазначив, що більшість жителів будинку, який зазнав прямого влучання російської ракети типу “Калібр”, до укриттів не спускалися, передає кореспондент УНІАН. Про це він сказав, відповідачи на запитання журналістів.

Про це повідомляє НСН.

За словами міського голови, на вулиці Стрийська, 66 поблизу місця удару є велике укриття.

“В укритті знаходилося 5 людей. Із будинку, який був уражений, більшість мешканців не пішли в укриття”, – сказав він.

Садовий зазначив, що за всі ці дні російської агресії Львів зазнав найбільшого ураження та пошкодження.

“Калібри” влучили у житлові будинки. Близько 50 помешкань непридатні для проживання”, – повідомив він

За словами Садового, для тимчасового проживання людей з пошкоджених будинків виділені місця у готелях, а також буде розконсервоване тимчасове модульне містечко у Стрийському парку, який розташований поруч із місцем удару.

Міський голова нагадав, що сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про виділення перших 100 млн грн для оперативної ліквідації наслідків атак та компенсації людям втрат.

Найбільше уражень зазнали два будинки, які є пам’ятками архітектури місцевого значення. Зокрема, в один із них було зафіксоване пряме влучання російської ракети “Калібр”.

“Коли вони будувалися, то будувалися достатньо міцно. Якщо б це був панельний будинок, які будувалися у 80-х роках, то він би просто склався і була б велика трагедія”, – зауважив він

Садовий уточнив, що ці будинки витримали удар і міська влада має надію, що їх вдасться відбудувати, однак наразі необхідно дочекатися висновків експертів.

“На це підуть не тижні, підуть декілька місяців. На цей час ми забезпечуємо проживання людей в гуртожитках або в інших помешканнях”, – сказав мер

Він розповів, що інші пошкоджені будинки, де йдеться про вибиті вікна, вийде відновити протягом кількох тижнів.

Він зауважив, що це нагадування для всіх, що під час повітряної тривоги треба йти в укриття. Так є шанс зберегти своє життя.

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