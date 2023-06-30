Нічна атака дронами 30 червня: що відомо

Росіянами була здійснена чергова атака дронами 30 червня вночі. НСН розповість все, що про це відомо. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних Сил України

Уночі 30 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку, – повідомляють Повітряні Сили

Завдали ударів 13-ма дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131» із східного узбережжя Азовського моря (Приморсько – Ахтарськ) та 4-ма зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300.

Атаковано військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 10 із 13 ударних дронів «Shahed-136/131».

Попередньо без жертв.

Нічна атака дронами 30 червня: ситуація в регіонах

Миколаївщина

Вночі, 30 червня, о 01:46 силами протиповітряної оборони над Миколаєвом знищено БпЛА типу «Shahed-136». Внаслідок падіння уламків відбулося займання на відкритій відкритої території площею до 20 кв. м та покрівлі житлового будинку. Пожежа була оперативно ліквідована підрозділами ГУ ДСНС у Миколаївській області. Постраждалих немає.

Про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

Запоріжжя

Ворог вночі атакував обласний центр. Руйнування зазнали обʼєкти цивільної інфраструктури, – повідомили вранці у Запорізькій ОВА

Серйозних наслідків нічної атаки військ РФ на Запорізьку область немає, мирні мешканці не постраждали, повідомив уранці в п’ятницю секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Ніч знову була неспокійною, проте станом на ранок ситуація в Запоріжжі стабільна. Дякувати Богу, люди та житлові будинки не постраждали. Усі комунальні системи в нормі. Міські служби працюють у штатному режимі, – написав він у Телеграмі

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