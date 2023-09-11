Повітряна атака на Україну 11 вересня: все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака на Україну 11 вересня вночі та вранці. НСН розповість все, що відомо на даний момент про наслідки. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних Сил

Уночі 11 вересня 2023 року противник атакував Україну ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку (Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – рф).

Зафіксовано пуски 12 “шахедів” у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.

До відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 12 “Shahed-136/131” у межах Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей, а також один БпЛА невстановленого типу.

Також ворог застосував тактичну авіацію на Дніпропетровщині, випустивши із літаків Су-34/Су-35 протирадіолокаційні ракети Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-59. Попередньо без втрат. Інформація уточнюється.

Повітряна атака на Україну 11 вересня: ситуація в регіонах

Дніпропетровщина

Зранку росія спрямувала на Дніпропетровську область шахеди та керовані авіаційні ракети.

Українські захисники неба з ПвК «Схід» «приземлили» 11 ворожих шахедів над Криворізьким районом.

Через атаку по Криворізькому району сталася пожежа, але її ліквідували рятувальники. В Гречаноподівській громаді пошкоджені 4 будинки, декілька господарчих споруд.

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