Асистент родини: в Україні з’явилася нова професія

В Україні з’явилася нова професія – асистент родини. Про це НСН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

Сім’ї в Україні можуть отримати соціального “асистента”. Він допомагатиме родинам, які знаходяться у складних життєвих ситуаціях.

Заступниця міністра соцполітики Уляна Токарєва пояснила, що соціальною послугою “асистент сім’ї” вже скористалися 264 українські родини. За її словами, послуга знаходиться на етапі “пілоту”, її протягом останніх кількох місяців тестують.

Послуга успішно проходять апробацію протягом останніх кількох місяців, під час якої було залучено 104 надавачі соціальних послуг з 23 регіонів.

Основна мета надання цієї послуги полягає в тому, щоб допомогти батькам відновити свою здатність дбати про дітей і відповідати на їхні потреби. Ключовий принцип – спільна робота соціального працівника і родини. Вони спільно визначають потреби сім’ї та розробляють індивідуальний план допомоги, який може включати різноманітні заходи, такі як допомога в пошуку роботи, психологічна підтримка, реабілітація для дітей, освітні заходи тощо.

Йдеться про вирішення найрізноманітніших потреб. Наприклад, в якийсь момент батьки не можуть працювати, бо дитині необхідний особливий догляд. Завдання соціального працівника – сформувати навколо родини коло фахівців з абсолютно різних сфер. Якщо дитині потрібна реабілітація – зі сфери охорони здоров’я. Якщо, приміром, інклюзивне навчання, то зі сфери освіти, – сказала заступниця міністра

Соціальний працівник чи працівниця спільно з родиною працює над вирішенням проблем, перебуває на постійному зв’язку, проводить регулярні зустрічі – не рідше одного разу на два тижні.

Заступниця Міністра також підкреслила, що ця послуга була створена з врахуванням іноземного досвіду, зокрема Польщі та Литви, де такі соціальні працівники також називаються «асистентом родини». Їхнє завдання – допомогти родині вийти зі складної життєвої ситуації або попередити її.

Довідково:

Проект Державного стандарту соціальної послуги соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, розроблено Мінсоцполітики у співпраці з проектом «Супровід урядових реформ в Україні» (проект SURGe), що виконується Alinea International Ltd. за підтримки Уряду Канади.

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