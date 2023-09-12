В Україні спростили процедуру оформлення паспортів для сімей із дітьми. Тепер батьки зможуть одночасно оформити документи собі та дітям

У Державній міграційній службі розповіли, як це зробити.

Про це розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

За одне відвідування підрозділу міграційної служби один із батьків може:

одночасно оформити ID-картку та паспорт для виїзду за кордон собі;

одночасно оформити собі ID-карту та закордонний паспорт, а також закордонний паспорт своїй дитині до 14 років;

одночасно оформити ID-карту, а також закордонний паспорт своїй дитині до 14 років.

В Україні спростили процедуру оформлення паспортів для сімей з дітьми

В Україні спростили процедуру оформлення паспортів – як отримати документ за інших членів родини

Скористатися такою послугою може один із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників особи, яка не досягла 14-річного віку, або особи, визнаної судом обмежено дієздатною або недієздатною.

Якщо дитині, якій оформлюють закордонний паспорт, виповнилося 12 років, її присутність при поданні документів є обов’язковою.

Подавати заяву та відповідні документи на оформлення паспорта потрібно до підрозділу ГМС, центру обслуговування “Паспортний сервіс” в Україні або за кордоном, або в ЦПАУ. Фактично, записуючись в електронну чергу на один час, особа може отримати кілька послуг одночасно. Для цього більше не потрібно обирати різні дні.

Нагадаємо, що з 1 серпня українцям обов’язково потрібно обміняти паспорти-книжки старого зразка на ID-картку. Це стосується тих, хто не встиг після закінчення карантину вклеїти фотографію в паспорт-книжку після досягнення 25- та 45-річного віку.

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