«Стоячок» замість «штатив», «осоння» замість «на сонці» – 79 українських слів, які росія стерла з нашої пам’яті

Українська мова пережила 400 років заборон та репресій. Спочатку над цим активно «працювала» Російська імперія, а потім – Радянський Союз. Тому не дивно, що сотні (а може й тисячі) українських слів, якими користувалися наші предки, вийшли з ужитку, і тепер незнайомі сучасному поколінню українців. Їх просто стерли із нашої пам’яті.
Робилося це поступово. Мовознавці кажуть, що одним із методів вихолощення української мови був спеціальний принцип складання перекладних словників. У якості перекладу з інших мов на українську першим подавався найбільш наближений до російського варіант, а після вже, можливо, вказували більш автентичний український. А могли і “забути” про те, що він існує. Звісно, цей метод був не єдиним і не найбільш агресивним. За мову розстрілювали, знищували книжки тощо… Це саме, до речі, роблять окупанти і зараз на захоплених українських територіях.
Сьогодні наше завдання — повернути із забуття імена репресованих діячів культури, відновити знищені традиції та звичаї й відшукати правду серед сотень переписаних Росією сторінок історії – вважає дослідниця Орися Демська, передає НСН, посилаючись на elle.ua. Вона активно над цим працює. Зокрема, у своїй роботі «Реєстр репресованих слів» Демська зібрала тисячі автентичних українських слів, які замінила радянська влада.
79 українських слів, які росія стерла з нашої пам’яті
Зазначимо, що деякі з наведених нижче слів починають уживатися в літературі та медіа, а подекуди й у живому мовленні, отримуючи таким чином друге життя
- Було: автомобілярня – Стало: автозавод
- Було: безглядний – Стало: абсолютний
- Було: безнастанний – Стало: неперервний
- Було: бережина – Стало: берегова лінія
- Було: бігун – Стало: полюс
- Було: бляск – Стало: блиск
- Було: вагало або хитун – Стало: маятник
- Було: валок – Стало: циліндр
- Було: вдача – Стало: властивість
- Було: виїмок – Стало: виняток
- Було: вигріння – Стало: вивітрювання
- Було: відпружник – Стало: буфер
- Було: вогкість – Стало: вологість
- Було: горбовина – Стало: височина
- Було: городина – Стало: овоч
- Було: граностовп або граняк – Стало: призма
- Було: далебі – Стало: чесне слово
- Було: далекогляд – Стало: телескоп
- Було: двигіт – Стало: струс
- Було: доземний – Стало: вертикальний
- Було: гірське пасмо – Стало: гірський хребет
- Було: добір – Стало: комплект
- Було: електровня – Стало: електростанція
- Було: живе срібло – Стало: ртуть
- Було: заграва північна – Стало: сяйво полярне
- Було: заклямровувати – Стало: брати в дужки
- Було: закріп – Стало: фіксування
- Було: засновок – Стало: гіпотеза
- Було: заточина – Стало: бухта
- Було: звіхневий – Стало: косий
- Було: згук – Стало: звук
- Було: квас – Стало: кислота
- Було: кіш – Стало: бункер
- Було: клин – Стало: двогранний кут
- Було: косина – Стало: діагональ
- Було: кружало – Стало: диск
- Було: мерзлина – Стало: мерзлота
- Було: мінення – Стало: затемнення
- Було: мряковина – Стало: туманність
- Було: мутра – Стало: гайка
- Було: навпаковий – Стало: обернений
- Було: надма – Стало: дюна
- Було: нутряний – Стало: внутрішній
- Було: обрус – Стало: скатертина
- Було: окільний -Стало: зовнішній
- Було: оник – Стало: нуль
- Було: осоння – Стало: на сонці
- Було: офірувати – Стало: пожертвувати
- Було: партика – Стало: скибка хліба
- Було: пасок – Стало: смуга
- Було: первень – Стало: елемент
- Було: переділка – Стало: група
- Було: перекутня – Стало: діагональ
- Було: письмівка – Стало: курсив
- Було: південник – Стало: меридіан
- Було: підсоння – Стало: клімат
- Було: пістряк – Стало: конус
- Було: постерегти – Стало: помітити
- Було: похит – Стало: коливання
- Було: простопад – Стало: перпендикуляр
- Було: прочит – Стало: відлік
- Було: рамено – Стало: рукав
- Було: рівнолежник – Стало: паралель
- Було: розріда – Стало: розрідження
- Було: сать – Стало: іней
- Було: сливе – Стало: майже
- Було: сочка – Стало: лінза
- Було: спиж – Стало: бронза
- Було: стоячок – Стало: штатив
- Було: суходіл – Стало: континент
- Було: тамувати – Стало: зупиняти
- Було: тепломір – Стало: термометр
- Було: течва – Стало: течія
- Було: улоговина – Стало: западина
- Було: утвір – Стало: образ
- Було: хідник – Стало: тротуар
- Було: цідило – Стало: фільтр
- Було: чудуватися – Стало: дивуватися
- Було: шанець – Стало: окоп
Старовинні фото українців і України – з відкритих джерел.
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