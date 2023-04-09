5 /5
Based on 5 ratings
82
Україна
Тег:
CуспільствоІсторія
82

«Стоячок» замість «штатив», «осоння» замість «на сонці» – 79 українських слів, які росія стерла з нашої пам’яті

Адмін сайту
«Стоячок» замість «штатив», «осоння» замість «на сонці» - 79 українських слів, які росія стерла з нашої пам’яті
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Українська мова пережила 400 років заборон та репресій. Спочатку над цим активно «працювала» Російська імперія, а потім – Радянський Союз. Тому не дивно, що сотні (а може й тисячі) українських слів, якими користувалися наші предки, вийшли з ужитку, і тепер незнайомі сучасному поколінню українців. Їх просто стерли із нашої пам’яті.

Робилося це поступово. Мовознавці кажуть, що одним із методів вихолощення української мови був спеціальний принцип складання перекладних словників. У якості перекладу з інших мов на українську першим подавався найбільш наближений до російського варіант, а після вже, можливо, вказували більш автентичний український. А могли і “забути” про те, що він існує. Звісно, цей метод був не єдиним і не найбільш агресивним. За мову розстрілювали, знищували книжки тощо… Це саме, до речі, роблять окупанти і зараз на захоплених українських територіях.

Сьогодні наше завдання — повернути із забуття імена репресованих діячів культури, відновити знищені традиції та звичаї й відшукати правду серед сотень переписаних Росією сторінок історії – вважає дослідниця Орися Демська, передає НСН, посилаючись на elle.ua. Вона активно над цим працює. Зокрема, у своїй роботі «Реєстр репресованих слів» Демська зібрала тисячі автентичних українських слів, які замінила радянська влада.

79 українських слів, які росія стерла з нашої пам’яті

Зазначимо, що деякі з наведених нижче слів починають уживатися в літературі та медіа, а подекуди й у живому мовленні, отримуючи таким чином друге життя

  • Було: автомобілярня – Стало: автозавод
  • Було: безглядний – Стало: абсолютний
  • Було: безнастанний – Стало: неперервний
  • Було: бережина – Стало: берегова лінія
  • Було: бігун – Стало: полюс
  • Було: бляск – Стало: блиск
  • Було: вагало або хитун – Стало: маятник

«Стоячок» замість «штатив», «осоння» замість «на сонці» - 79 українських слів, які росія стерла з нашої пам’яті

  • Було: валок – Стало: циліндр
  • Було: вдача – Стало: властивість
  • Було: виїмок – Стало: виняток
  • Було: вигріння – Стало: вивітрювання
  • Було: відпружник – Стало: буфер
  • Було: вогкість – Стало: вологість
  • Було: горбовина – Стало: височина

«Стоячок» замість «штатив», «осоння» замість «на сонці» - 79 українських слів, які росія стерла з нашої пам’яті

  • Було: городина – Стало: овоч
  • Було: граностовп або граняк – Стало: призма
  • Було: далебі – Стало: чесне слово
  • Було: далекогляд – Стало: телескоп
  • Було: двигіт – Стало: струс
  • Було: доземний – Стало: вертикальний
  • Було: гірське пасмо – Стало: гірський хребет

«Стоячок» замість «штатив», «осоння» замість «на сонці» - 79 українських слів, які росія стерла з нашої пам’яті

  • Було: добір – Стало: комплект
  • Було: електровня – Стало: електростанція
  • Було: живе срібло – Стало: ртуть
  • Було: заграва північна – Стало: сяйво полярне
  • Було: заклямровувати – Стало: брати в дужки
  • Було: закріп – Стало: фіксування
  • Було: засновок – Стало: гіпотеза

«Стоячок» замість «штатив», «осоння» замість «на сонці» - 79 українських слів, які росія стерла з нашої пам’яті

  • Було: заточина – Стало: бухта
  • Було: звіхневий – Стало: косий
  • Було: згук – Стало: звук
  • Було: квас – Стало: кислота
  • Було: кіш – Стало: бункер
  • Було: клин – Стало: двогранний кут
  • Було: косина – Стало: діагональ

«Стоячок» замість «штатив», «осоння» замість «на сонці» - 79 українських слів, які росія стерла з нашої пам’яті

  • Було: кружало – Стало: диск
  • Було: мерзлина – Стало: мерзлота
  • Було: мінення – Стало: затемнення
  • Було: мряковина – Стало: туманність
  • Було: мутра – Стало: гайка
  • Було: навпаковий – Стало: обернений
  • Було: надма – Стало: дюна

«Стоячок» замість «штатив», «осоння» замість «на сонці» - 79 українських слів, які росія стерла з нашої пам’яті

  • Було: нутряний – Стало: внутрішній
  • Було: обрус – Стало: скатертина
  • Було: окільний -Стало: зовнішній
  • Було: оник – Стало: нуль
  • Було: осоння – Стало: на сонці
  • Було: офірувати – Стало: пожертвувати
  • Було: партика – Стало: скибка хліба

«Стоячок» замість «штатив», «осоння» замість «на сонці» - 79 українських слів, які росія стерла з нашої пам’яті

  • Було: пасок – Стало: смуга
  • Було: первень – Стало: елемент
  • Було: переділка – Стало: група
  • Було: перекутня – Стало: діагональ
  • Було: письмівка – Стало: курсив
  • Було: південник – Стало: меридіан
  • Було: підсоння – Стало: клімат

«Стоячок» замість «штатив», «осоння» замість «на сонці» - 79 українських слів, які росія стерла з нашої пам’яті

  • Було: пістряк – Стало: конус
  • Було: постерегти – Стало: помітити
  • Було: похит – Стало: коливання
  • Було: простопад – Стало: перпендикуляр
  • Було: прочит – Стало: відлік
  • Було: рамено – Стало: рукав
  • Було: рівнолежник – Стало: паралель

«Стоячок» замість «штатив», «осоння» замість «на сонці» - 79 українських слів, які росія стерла з нашої пам’яті

  • Було: розріда – Стало: розрідження
  • Було: сать – Стало: іней
  • Було: сливе – Стало: майже
  • Було: сочка – Стало: лінза
  • Було: спиж – Стало: бронза
  • Було: стоячок – Стало: штатив
  • Було: суходіл – Стало: континент

«Стоячок» замість «штатив», «осоння» замість «на сонці» - 79 українських слів, які росія стерла з нашої пам’яті

  • Було: тамувати – Стало: зупиняти
  • Було: тепломір – Стало: термометр
  • Було: течва – Стало: течія
  • Було: улоговина – Стало: западина
  • Було: утвір – Стало: образ
  • Було: хідник – Стало: тротуар
  • Було: цідило – Стало: фільтр
  • Було: чудуватися – Стало: дивуватися
  • Було: шанець – Стало: окоп

Старовинні фото українців і України – з відкритих джерел.

Ще новини України: «Не скалічені жертви і заплакані діти»: що найбільше шокує Захід у війні Росії проти України

 

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×