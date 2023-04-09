«Стоячок» замість «штатив», «осоння» замість «на сонці» – 79 українських слів, які росія стерла з нашої пам’яті

Українська мова пережила 400 років заборон та репресій. Спочатку над цим активно «працювала» Російська імперія, а потім – Радянський Союз. Тому не дивно, що сотні (а може й тисячі) українських слів, якими користувалися наші предки, вийшли з ужитку, і тепер незнайомі сучасному поколінню українців. Їх просто стерли із нашої пам’яті.

Робилося це поступово. Мовознавці кажуть, що одним із методів вихолощення української мови був спеціальний принцип складання перекладних словників. У якості перекладу з інших мов на українську першим подавався найбільш наближений до російського варіант, а після вже, можливо, вказували більш автентичний український. А могли і “забути” про те, що він існує. Звісно, цей метод був не єдиним і не найбільш агресивним. За мову розстрілювали, знищували книжки тощо… Це саме, до речі, роблять окупанти і зараз на захоплених українських територіях.

Сьогодні наше завдання — повернути із забуття імена репресованих діячів культури, відновити знищені традиції та звичаї й відшукати правду серед сотень переписаних Росією сторінок історії – вважає дослідниця Орися Демська, передає НСН, посилаючись на elle.ua. Вона активно над цим працює. Зокрема, у своїй роботі «Реєстр репресованих слів» Демська зібрала тисячі автентичних українських слів, які замінила радянська влада.

79 українських слів, які росія стерла з нашої пам’яті

Зазначимо, що деякі з наведених нижче слів починають уживатися в літературі та медіа, а подекуди й у живому мовленні, отримуючи таким чином друге життя

Було: автомобілярня – Стало: автозавод

Було: безглядний – Стало: абсолютний

Було: безнастанний – Стало: неперервний

Було: бережина – Стало: берегова лінія

Було: бігун – Стало: полюс

Було: бляск – Стало: блиск

Було: вагало або хитун – Стало: маятник

Було: валок – Стало: циліндр

Було: вдача – Стало: властивість

Було: виїмок – Стало: виняток

Було: вигріння – Стало: вивітрювання

Було: відпружник – Стало: буфер

Було: вогкість – Стало: вологість

Було: горбовина – Стало: височина

Було: городина – Стало: овоч

Було: граностовп або граняк – Стало: призма

Було: далебі – Стало: чесне слово

Було: далекогляд – Стало: телескоп

Було: двигіт – Стало: струс

Було: доземний – Стало: вертикальний

Було: гірське пасмо – Стало: гірський хребет

Було: добір – Стало: комплект

Було: електровня – Стало: електростанція

Було: живе срібло – Стало: ртуть

Було: заграва північна – Стало: сяйво полярне

Було: заклямровувати – Стало: брати в дужки

Було: закріп – Стало: фіксування

Було: засновок – Стало: гіпотеза

Було: заточина – Стало: бухта

Було: звіхневий – Стало: косий

Було: згук – Стало: звук

Було: квас – Стало: кислота

Було: кіш – Стало: бункер

Було: клин – Стало: двогранний кут

Було: косина – Стало: діагональ

Було: кружало – Стало: диск

Було: мерзлина – Стало: мерзлота

Було: мінення – Стало: затемнення

Було: мряковина – Стало: туманність

Було: мутра – Стало: гайка

Було: навпаковий – Стало: обернений

Було: надма – Стало: дюна

Було: нутряний – Стало: внутрішній

Було: обрус – Стало: скатертина

Було: окільний -Стало: зовнішній

Було: оник – Стало: нуль

Було: осоння – Стало: на сонці

Було: офірувати – Стало: пожертвувати

Було: партика – Стало: скибка хліба

Було: пасок – Стало: смуга

Було: первень – Стало: елемент

Було: переділка – Стало: група

Було: перекутня – Стало: діагональ

Було: письмівка – Стало: курсив

Було: південник – Стало: меридіан

Було: підсоння – Стало: клімат

Було: пістряк – Стало: конус

Було: постерегти – Стало: помітити

Було: похит – Стало: коливання

Було: простопад – Стало: перпендикуляр

Було: прочит – Стало: відлік

Було: рамено – Стало: рукав

Було: рівнолежник – Стало: паралель

Було: розріда – Стало: розрідження

Було: сать – Стало: іней

Було: сливе – Стало: майже

Було: сочка – Стало: лінза

Було: спиж – Стало: бронза

Було: стоячок – Стало: штатив

Було: суходіл – Стало: континент

Було: тамувати – Стало: зупиняти

Було: тепломір – Стало: термометр

Було: течва – Стало: течія

Було: улоговина – Стало: западина

Було: утвір – Стало: образ

Було: хідник – Стало: тротуар

Було: цідило – Стало: фільтр

Було: чудуватися – Стало: дивуватися

Було: шанець – Стало: окоп

Старовинні фото українців і України – з відкритих джерел.

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