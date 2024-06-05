Відсьогодні, 5 червня в «Укрпошті» з’явилася нова послуга. Про це повідомив у середу генеральний директор компанії Ігор Смілянський у своєму Телеграм-каналі .

Інформують Новини України – НСН.

З 5 червня “Укрпошта” запроваджує нову послугу, яка дозволяє отримувачу оплачувати тару для відправки безпосередньо у відділеннях.

За словами Смілянського, ця послуга виключає необхідність окремо купувати коробки чи пакунки для відправлень. Тепер клієнти можуть скористатися зручнішою процедурою, де оплата тари відбувається безпосередньо в момент відправлення або отримання посилки.

“Відсьогодні така послуга стає доступною у всіх відділеннях Укрпошти”, – зазначив Смілянський, підкреслюючи, що це значно спростить процес відправки для клієнтів

5 червня в «Укрпошті» з’явилася нова послуга: відео

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