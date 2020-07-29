Зеленський визнав, що стріляти на Донбасі не перестали і пригрозив потужною відповіддю у разі серйозної атаки

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Україна робитиме все для дотримання перемир'я, решта залежить від Російської Федерації, її прихильності до досягнутих домовленостей і декларацій про бажання припинити війну на Донбасі, зазначає президент України Володимир Зеленський, пише Інтерфакс-Україна, передає NNS.

Про це Зеленський сказав у середу, 29 липня, під час брифінгу біля київської лікарні Охматдит.

"Чи можемо ми сказати, що ми домовилися про припинення вогню? Так. Чи можемо ми сказати, що немає жодних одиничних пострілів? Ні. Тому що вони є, вони існують. Тому що у нас 400 із гаком кілометрів лінії розмежування, і проконтролювати все дуже складно",

— сказав він.

Зеленський зазначив, що в разі серйозних атак, обстрілів і порушення тих домовленостей, яких було досягнуто, українські військові дуже потужно відповідатимуть, і вони про це знають.

"Ми робитимемо все, щоб зберегти перемир'я. Сьогодні ми виконуємо це стовідсотково - нема на 99,9%, а на 100%. Я вдячний всім, хто це робить і за це відповідає. Що стосується тієї сторони, то все залежатиме, я впевнений, від Російської Федерації, чи зможе вона так само все контролювати, і чи зможуть вони дотримуватися тих домовленостей, які у нас були. Ми побачимо. Якщо та сторона справді хоче припинення війни, про що вони постійно говорять, ми це з вами відчуватимемо",

— наголосив він.

Нагадаємо, 27 липня набрала чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. Відповідне рішення було прийнято ТКГ у Мінську 22 липня.

Однак окупанти порушили режим припинення вогню на Донбасі у перший же день перемир’я, яке офіційно почалося з опівночі 27 липня. Більш того, обстріли з боку РФ було зафіксовано і у подальшому.

Крім того, прес-секретар Путіна Пєсков заявив, що РФ не може бути гарантом припинення вогню на Донбасі.