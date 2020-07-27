Бойовики порушили перемир'я на Донбасі менш ніж через годину після його початку

27 лип. 2020
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Бойовики на Донбасі кілька разів порушили режим повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який почався з 27 липня. Про це повідомив командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко, з посиланням на «Новости Донбасса» повідомляє Громадське, інформує NNS.

«На жаль, із боку противника о 0:20-0:45 був обстріл підрозділу 36-ої окремої бригади морської піхоти зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів»,

сказав Кравченко під час брифінгу.

Він додав, що з українського боку втрат немає, а українська сторона не відповідала на обстріл.

Також, за словами командувача ООС, близько 9:00 бойовики тричі обстріляли позиції у смузі відповідальності 79-ої бригади, встановивши три міни ПОМ.

Кравченко додав, що ситуація на Донбасі залишається під контролем.

Нагадуємо, з 27 липня на Донбасі почав діяти новий режим припинення вогню, про який у Мінську домовилися учасники Тристоронньої контактної групи.

Автор: Маруся Оффон

Бойовики порушили перемир'я на Донбасі менш ніж через годину після його початку

Бойовики порушили перемир'я на Донбасі менш ніж через годину після його початку
Бойовики на Донбасі кілька разів порушили режим повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який почався з 27 липня. Про це повідомив командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко, з посиланням на «Новости Донбасса» повідомляє Громадське, інформує NNS.
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