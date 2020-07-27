Бойовики порушили перемир'я на Донбасі менш ніж через годину після його початку

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Бойовики на Донбасі кілька разів порушили режим повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який почався з 27 липня. Про це повідомив командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко, з посиланням на «Новости Донбасса» повідомляє Громадське, інформує NNS.

«На жаль, із боку противника о 0:20-0:45 був обстріл підрозділу 36-ої окремої бригади морської піхоти зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів»,

— сказав Кравченко під час брифінгу.

Він додав, що з українського боку втрат немає, а українська сторона не відповідала на обстріл.

Також, за словами командувача ООС, близько 9:00 бойовики тричі обстріляли позиції у смузі відповідальності 79-ої бригади, встановивши три міни ПОМ.

Кравченко додав, що ситуація на Донбасі залишається під контролем.

Нагадуємо, з 27 липня на Донбасі почав діяти новий режим припинення вогню, про який у Мінську домовилися учасники Тристоронньої контактної групи.