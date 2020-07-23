ТКГ домовилася про повне припинення вогню з 27 липня

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22 липня 2020 року, відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції. Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню, повідомляють в Офісі президента, передає NNS.

«На засіданні ТКГ сторони за посередництва ОБСЄ домовилися про застосування заходів з посилення режиму припинення вогню до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу. Відповідні заходи погоджені на ТКГ Україною та Росією й підтримані ОБСЄ»,

— йдеться у повідомленні.

«Режим дотримання повного та всеосяжного припинення вогню у разі, якщо він буде дотриманий іншою стороною, є базовою передумовою реалізації Мінських домовленостей і відкриває шлях до виконання інших положень цих домовленостей»,

— зазначають в ОП.

Також у межах політичної групи було наголошено, що повне та всеосяжне припинення вогню є базовою передумовою для політичного врегулювання. Адже вибори на тимчасово окупованих територіях України можливі виключно за таких умов:

після всеосяжної деескалації;

після виведення іноземних військових підрозділів і техніки, роззброєння незаконних збройних формувань;

відновлення контролю з боку уряду України над українсько-російським кордоном;

вибори мають відбуватися виключно згідно із законодавством України;

вибори мають відбуватися з дотриманням Копенгагенських стандартів ОБСЄ.

Крім того, у межах гуманітарної групи, українська сторона передала списки осіб на взаємне звільнення та очікує на те саме від іншої сторони.

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