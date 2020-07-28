Окупанти знову порушили перемир’я: 28 липня вівся обстріл (відео)

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Окупанти знову порушили оголошене перемир’я 28 липня. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт Міноборони України.

Як стало відомо NNS , від початку поточної доби станом на 12.00 зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню на Луганському напрямку.

Зранку, противник здійснив обстріл українських позицій неподалік Шумів з підствольного гранатомету. За наявною інформацією, бойових втрат з боку українських підрозділів немає.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують дотримуватися умов припинення вогню та готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Ситуація в зоні проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Вчора, збройними формуваннями Російської Федерації було здійснено три порушення режиму припинення вогню, які носили провокаційний характер.

Зокрема з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник двічі обстріляв позиції підрозділі Об’єднаних сил в районі населеного пункту Водяне, що на Донецькому напрямку.

А на Луганському напрямку, з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників поблизу Південного.

Крім того, ще один факт провокації з боку російських окупаційних військ зафіксовано поблизу Новомихайлівки. На цьому напрямку противник за допомогою ручних протитанкових гранатометів здійснив мінування трьох протипіхотних мін ПОМ-2.

Бойових втрат серед підрозділів Об’єднаних сил внаслідок ворожий збройних провокації вчора не було.

Дотримуючись умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню, українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

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