Неля Штепа знову йде у мери Слов’янська – ЗМІ

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Скандально відома екс-мер Слов’янська Неля Штепа знову збирається балотуватися на пост міського голови на виборах цієї осені. Про це NNS повідомляє з посиланням на Depo.Донбас.

Як стало відомо NNS , журналісти стверджують, що Штепа йде у мери Слов'янська від Опозиційного блоку – «Партії миру і розвитку».

Її кандидатуру особисто підтримує нардеп Вадим Новинський, який сподівається отримати в Слов'янській міськраді підконтрольну йому велику фракцію.

«Найближчим часом має бути спільна заява про готовність йти на вибори Новинського і Штепи»,

- пише видання.

Ще до недавнього часу Штепа позиціонувала себе, як помічниця одного з лідерів іншого політичного табору, а саме Опозиційною платформи «За життя» - Юрія Бойка.

Нагадаємо, 20 липня Штепа, яку обвинувачують в посяганні на територіальну цілісність України, не з'явилася на засідання суду в Харкові.

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