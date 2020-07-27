РФ не може бути гарантом припинення вогню на Донбасі - Пєсков

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Російська Федерація не може бути гарантом припинення вогню на Донбасі. Про це заявив Дмитро Пєсков, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна, з посиланням на ТАСС передає РБК-Україна, інформує NNS.

У Кремлі в черговий раз підкреслюють, що Росія нібито не є стороною конфлікту.

За словами Пєскова, нова угода про припинення вогню на Донбасі є суттєвим кроком для зниження напруженості на лінії зіткнення.

У той же час, відповідаючи на питання, чи може Москва дати гарантії дотримання безстрокового перемир'я, Пєсков відповів, що Росія не може виступати в якості гаранта дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, бо нібито не є стороною конфлікту.

"На рівні нормандського формату (закріпити цю домовленістю, - ред.) - це одна справа, а які-небудь гарантії з боку Росії, в даному випадку, не думаю, що про це можна говорити, тому що Росія не є учасником конфлікту на південному сході України",

- додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після набуття чинності режиму припинення вогню на Донбасі бойовики здійснили два обстріли.

В прес-центрі ООС, як повідомляє РБК-Україна, не змогли уточнити, чи можна розглядати ці факти як порушення чергового перемир'я.

Відзначимо, на Донбасі набула чинності угода про режим "тиші", яку узгодили в рамках Тристоронньої контактної групи.