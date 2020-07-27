На Донбасі розпочався режим повного припинення вогню

- 27 лип. 2020
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З півночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного і всеосяжного припинення вогню, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи. Про це NNS повідомляє з посиланням на НВ.
Як стало відомо NNS , відповідне рішення ухвалили три сторони — Україна, Росія та ОБСЄ — 22 липня. Згідно з ним, перемир’я має дотримуватися до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу.
Як заявили в ОБСЄ, заходи щодо припинення вогню передбачені наступні:
Напередодні припинення вогню на Донбасі Зеленський поговорив із Путіним — уперше за понад п’ять місяців.
Що передбачає режим припинення вогню?
- заборона на наступальні і розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін;
- заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;
- заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, в першу чергу на об'єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості;
- ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників;
- створення і задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК в чинному складі;
- вогонь у відповідь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм. Про видання таких наказів буде повідомлена ТКГ;
- вищезгадані заходи не можуть бути повністю або частково дезавуйовані ніякими іншими наказами, в тому числі секретними.
Як повідомили в штабі ООС, на лінії розмежування з’являться контролери та ЗМІ, а «за масштабом подібних заходів не було за весь період проведення операції».
За даними російських ЗМІ, командування терористів «Л/ДНР» також здійснює контроль за виконанням досягнутих домовленостей про повне перемир’я з 27 липня.
Як повідомили в ООС, наразі ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою. Підрозділи Збройних сил України продовжують виконувати поставлені завдання.
Там підкреслили, що, незважаючи на заходи повного і всеосяжного припинення вогню, підрозділи Об'єднаних сил «готові дати належну відсіч ворогу в разі порушення домовленостей».
У штабі зазначили також, що в ООС працює колл-центр, і будь-хто з військовослужбовців, у кого «нібито вилучають штатне озброєння», може звертатися за номером телефону, який є в кожній військовій частині.
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