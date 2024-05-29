29 травня на фронті: ворог затих на Придніпровському напрямку, а на Покровському – пекло

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот двадцять шосту добу. Розповідаємо про ситуацію 29 травня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Дані Новини України – НСН надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 29 травня 2024 року окупанти атакували 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із району Приморсько-Ахтарськ – рф.

До відбиття повітряного нападу противника залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою збито 13 «шахедів» у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях.

29 травня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 139 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, 86 авіаударів із застосуванням 96 КАБів, здійснив близько трьох тисяч обстрілів з різних типів озброєння, зокрема, 187 – із реактивних систем залпового вогню.

Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля в Таврійському, Донецькому та Слобожанському операційних районах на недопущенні просування противника в глибину нашої держави, зриві виконання ним завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою, Луганською та частиною Харківської областей.

Вже сьогодні відбулося 28 бойових зіткнень. Окупанти здійснили шість авіаударів із застосуванням 10 КАБів, 476 обстрілів позицій наших військ. Також російські терористи задіяли для ударів 46 дронів-камікадзе.

Наші воїни укріплюють рубежі та у готовності дати відсіч ворогу.

Ситуація на окремих напрямках

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф.

противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф. На Харківському напрямку від початку доби наші війська відбивали дві атаки противника у районі Липців. Одне з боєзіткнень триває. Втрати російських окупантів уточнюються. Підрозділи наших військ проводять заходи з укріплення оборони.

За уточненими даними за минулу добу на цьому напрямку ворог втратив 195 осіб. Також знищено танк окупантів, сім артилерійських систем, одну РСЗВ, 13 автомобілів та п’ять одиниць спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено два танки, три артилерійських системи, вісім автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбито атаку в районі Степової Новоселівки. Ще одне бойове зіткнення триває біля Петропавлівки.

від початку доби відбито атаку в районі Степової Новоселівки. Ще одне бойове зіткнення триває біля Петропавлівки. На Сіверському напрямку одну атаку російських загарбників українські воїни відбили неподалік села Виїмка.

одну атаку російських загарбників українські воїни відбили неподалік села Виїмка. На Краматорському напрямку від початку доби противник уже два рази намагався витіснити наших воїнів з позицій. Штурмові дії ворог безуспішно проводив у районах Іванівського та Кліщіївки.

від початку доби противник уже два рази намагався витіснити наших воїнів з позицій. Штурмові дії ворог безуспішно проводив у районах Іванівського та Кліщіївки. Як і минулої доби, найбільше напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку. Зараз там триває вісім бойових зіткнень. Із найбільшою інтенсивністю ворог діє поблизу Новоселівки Першої. Ще два ворожі штурми відбито, зокрема, в районі Яснобродівки. Сили оборони проводять заходи стабілізації обстановки на даному напрямку.

За уточненими даними за минулу добу на Покровському напрямку російський агресор втратив 394 особи. Також знищено 15 бойових броньованих машин, п’ять автомобілів та три ворожих склади. Крім того, пошкоджено ворожий танк, шість бойових броньованих машин і девʼять артсистем.

На Курахівському напрямку одну атаку неподалік Красногорвіки вже відбито. Противник успіху не мав. Втрати загарбників уточнюються.

одну атаку неподалік Красногорвіки вже відбито. Противник успіху не мав. Втрати загарбників уточнюються. Від початку доби на Времівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі Малих Щербаків.

відбулося одне бойове зіткнення в районі Малих Щербаків. На Придніпровському напрямку ворог сьогодні активних наступальних дій не проводив.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Успіхи ЗСУ

За вчора Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили два райони зосередження особового складу та склад пально-мастильних матеріалів противника.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали близько 1300 осіб вбитими та пораненими. Також ворог втратив вісім танків, 33 бойових броньованих машини, 37 артилерійських систем, дві РСЗВ, 28 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та 20 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько/ about 505100 (+1300) осіб,

танків ‒ 7700 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 14891 (+33) од,

артилерійських систем – 13066 (+37) од,

РСЗВ – 1087 (+2) од,

засоби ППО ‒ 815 (+0) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10510 (+28),

крилаті ракети ‒ 2222 (+0),

кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17796 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 2142 (+20)

*УВАГА! У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – крилаті ракети. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Дані уточнюються

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