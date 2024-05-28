28 травня на фронті: на одному з напрямків дуже напружена ситуація – прямо зараз вісім атак

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот двадцять п’яту добу. Розповідаємо про ситуацію 28 травня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Дані Новини України – НСН надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 28 травня 2024 року противник атакував територію України трьома ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарська (рф).

Підрозділи Повітряних Сил успішно збили ворожі безпілотники в Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.

28 травня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах два ракетні удари із застосуванням трьох ракет, 61 авіаудар із застосуванням 93 КАБів, 1050 ударів дронами – камікадзе, понад чотири тисячі обстрілів із різних типів озброєння, в тому числі 138 – із реактивних систем залпового вогню.

Українські воїни рішуче тримають позиції, подекуди вживають активних заходів вогневого впливу та нищать загарбників.

Вже сьогодні, від початку доби, відбулося 45 бойових зіткнень. Окупанти здійснили сім авіаударів із застосуванням дев’яти КАБів, 656 обстрілів позицій наших військ з різних типів озброєння. Також російські терористи задіяли для ударів 43 дрони-камікадзе.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку від початку доби окупанти штурмових дій не вели. Підрозділи наших військ укріплюють оборону та тримають російських загарбників під вогневим контролем.

За уточненими даними, за минулу добу на цьому напрямку ворог втратив понад 250 осіб, з них 54 безповоротними. Також знищено танк окупантів, дві артилерійські системи, п’ять автомобілів та п’ять одиниць спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено дві бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, шість автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку від початку доби вже відбулося сім боєзіткнень. В районах населених пунктів Петропавлівка, Дружелюбівка та Невське шість атак відбито без успіхів для противника. Ще одне бойове зіткнення в районі Невського триває.

від початку доби вже відбулося сім боєзіткнень. В районах населених пунктів Петропавлівка, Дружелюбівка та Невське шість атак відбито без успіхів для противника. Ще одне бойове зіткнення в районі Невського триває. На Лиманському напрямку на цей час триває п’ять ворожих атак в районах населених пунктів Терни, Торське та Білогорівка. Наші захисники успішно відбили по одній штурмовій дії в районі Торського та Білогорівки. Втрат позицій не допущено.

на цей час триває п’ять ворожих атак в районах населених пунктів Терни, Торське та Білогорівка. Наші захисники успішно відбили по одній штурмовій дії в районі Торського та Білогорівки. Втрат позицій не допущено. На Сіверському напрямку противник теж намагається проявляти активність. Одну атаку українські воїни відбили та ще чотири тривають. Ситуація контрольована.

противник теж намагається проявляти активність. Одну атаку українські воїни відбили та ще чотири тривають. Ситуація контрольована. На Краматорському напрямку від початку доби противник уже чотири рази намагався покращити тактичне положення. Штурмові дії проводить неподалік Григорівки, Кліщіївки та Андріївки. Три ворожі спроби просунутися вперед успішно відбито підрозділами сил оборони. На даний час триває бойове зіткнення в районі Андріївки. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

від початку доби противник уже чотири рази намагався покращити тактичне положення. Штурмові дії проводить неподалік Григорівки, Кліщіївки та Андріївки. Три ворожі спроби просунутися вперед успішно відбито підрозділами сил оборони. На даний час триває бойове зіткнення в районі Андріївки. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована. Як і минулої доби найбільше напружена ситуація залишається на Покровському напрямку. Зараз там триває вісім бойових зіткнень. На цей час відбито сім атак неподалік Новоолександрівки, Прогресу та Новоселівки першої. Сили оборони продовжують докладати зусиль щодо стабілізації обстановки на даному напрямку.

Вже від початку доби окупанти зазнали втрат в 100 осіб. Знищено дев’ять ворожих бойових броньованих машин та два автомобілі.

За уточненими даними за минулу добу на Покровському напрямку російський агресор втратив 369 осіб. Також знищено ворожий танк, 10 бойових броньованих машин, чотири автомобілі та три гармати. Крім того, пошкоджено шість бойових броньованих машин, по три автомобілі та гармати.

На Курахівському напрямку одну атаку неподалік Костянтинівки вже відбито. Триває бій в районі Водяного. Ворог інтенсивним вогневим впливом намагається потіснити наших захисників із займаних позицій. Підрозділи Сил оборони, в свою чергу, докладають максимум зусиль для стабілізації обстановки.

одну атаку неподалік Костянтинівки вже відбито. Триває бій в районі Водяного. Ворог інтенсивним вогневим впливом намагається потіснити наших захисників із займаних позицій. Підрозділи Сил оборони, в свою чергу, докладають максимум зусиль для стабілізації обстановки. Від початку доби на Времівському напрямку наші воїни відбивають атаку в районі Роздольного. Ситуація контрольована.

наші воїни відбивають атаку в районі Роздольного. Ситуація контрольована. На Придніпровському напрямку ворог здійснив три невдалі спроби відтіснити українських воїнів від Кринок.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Успіхи ЗСУ

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 24 райони зосередження особового складу та дві артилерійські системи російських окупантів.

У підсумку, загальні втрати загарбників минулої доби склали близько півтори тисячі осіб. Також ворог втратив 21 танк, 40 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, одну РСЗВ, 15 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 46 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 503800 (+1460) осіб,

танків ‒ 7692 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 14858 (+40) од,

артилерійських систем – 13029 (+48) од,

РСЗВ – 1085 (+1) од,

засоби ППО ‒ 815 (+0) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10482 (+15),

крилаті ракети ‒ 2221 (+0),

кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17740 (+46) од,

спеціальна техніка ‒ 2122 (+4)

Дані уточнюються.

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