17-річні українці за кордоном отримають відтермінування щодо взяття на облік – Верещук

Як повідомлялося раніше, 17-річні українці за кордоном не можуть стати на військовий облік дистанційно, а мають їхати до України і прибути до ТЦК особисто. Ситуація викликала широкий суспільний резонанс. В Уряді обіцяють вирішити проблему.

Про це повідомила сьогодні, 5 червня, Віцепрем’єр-міністр України, міністр реінтеграції Ірина Верещук, передають Новини України – НСН.

Щодо 17-річних українців, які наразі перебувають за кордоном: Міноборони каже, що вони мають приїхати в Україну та стати на військовий облік. Юридично в Міноборони мають рацію, бо так виписані чинні правила. Ми в Уряді добре розуміємо, що змушувати студентів немобілізаційного віку їхати в Україну, щоб пройти відповідні процедури, – це лише збільшить навантаження на ВЛК і нічого не допоможе в мобілізації, – каже Ірина Верещук

Вона повідомила, що вже розроблено відповідну постанову, зараз вона проходить погодження та найближчим часом буде прийнята. Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік – або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану.

17-річні українці за кордоном отримають відтермінування: заява Верещук на скріні нижче

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