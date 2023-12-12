Зеленський зустрівся з американськими сенаторами в закритому форматі: що відомо

Зеленський зустрівся з американськими сенаторами в закритому форматі 12 грудня. Про подію пише CNN. Також зустріч прокоментував сем президент України, передає НСН.

Зеленський заявив американським сенаторам, що без допомоги США Україна не припинить боротьбу, але вона перетвориться на партизанську.

Сенатори, які вийшли з брифінгу з президентом Зеленським, заявили, що він не дорікав їм за досі не ухвалену допомогу Україні через суперечку навколо мексиканського кордону, старанно уникаючи втручання в те, що стало головним питанням внутрішньої політики США. Натомість Зеленський зосередився на поясненні, чому допомога США є такою важливою для України.

Зеленський зустрівся з американськими сенаторами: що вони кажуть

Ось що кажуть сенатори-республіканці, які раніше не підтримали виділення допомоги Україні через суперечку з адміністрацією Байдена щодо міграційної політики:

Сенатор Ліндсі Грем

Грем сказав, що він чітко дав зрозуміти Зеленському, що затримка допомоги Україні відбувається не через нерозуміння її важливості для України, а лише через складне і не вирішене досі питання американського кордону.

«Я сказав президенту Зеленському, що мій обов’язок номер один — захищати мою країну, а також допомагати вашій, і я відчуваю, що прикордонна політика моєї країни є безпосередньою загрозою для безпеки американського народу», — сказав він журналістам. «Я сказав: «Ти зробив усе, що хтось міг від тебе очікувати. Ця проблема не у вас»

Сенатор Майк Раундс

Раундс також сказав, що Зеленський «тримався абсолютно осторонь» дебатів щодо імміграції, «як і мав би робити».

«Він був там, щоб пояснити їхні потреби, які їхні плани, які їхні цілі, і запевнити… нас, що не припустить корупції в розкраданні будь-яких ресурсів США», — сказав Раундс, додавши, що Зеленський розповів подробиці про виклики у деокупації південної частини України та про те, що його країні «дуже, дуже бракує необхідних систем ППО».

Сенатор Марквейн

Маллін сказав, що Зеленський підтримував обговорення на «високому рівні», додавши, що український президент «був дуже шанобливим». Маллін сказав, що підтримує допомогу Україні, але хоче, щоб вона була прив’язана до більш жорсткої прикордонної політики.

Сенатор Рон Джонсон

Джонсон сказав, що Зеленський попередив – його країна не відмовиться від боротьби, навіть якщо підтримка США припиниться, і стверджував, що боротьба переросте в партизанську війну.

Коментар Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів закриту зустріч із американськими сенаторами.

“Розповів сенаторам про актуальну безпекову та економічну ситуацію в Україні, важливість збереження життєво необхідної американської підтримки. Відповів на запитання. Дякую лідеру Демократичної партії в Сенаті Чаку Шумеру та лідеру Республіканської партії в Сенаті Мітчу Макконнеллу за консолідацію двопартійної підтримки нашої держави й людей”, – зазначив президент

Тим часом голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомляє, що результати зустрічей в США вже є.

Важливий результат спільної роботи з партнерами. Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет санкцій проти Росії. У списку понад 200 людей і компаній із рф, Туреччини, ОАЕ та країн Азії. Більшість імен і назв пов’язані з російським ВПК. Серед них – 85, які запропонувала група Макфола-Єрмака, – написав він 12 грудня

Раніше під час робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками американських оборонних компаній.

Далі Володимир Зеленський під час візиту до США планує зустрітися з Джо Байденом.

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