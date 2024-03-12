На росії розбився військовий літак ІЛ-76. Він спалахнув у небі і догорів на землі. У нього відвалився двигун. В мережі публікують епічні відео. Полія сталася сьогодні над Іванівською областю, передає НСН.

Спочатку місцеві мешканці побачили у небі палаючий літак, який намагався здійснити посадку. А потім – чорний дим у тому місці, де приземлився ІЛ-76. Зазначалося, що у літака відвалився двигун.

Згодом росЗМІ повідомили, що літак здійснив посадку біля села Богородське в районі аеропорту – десь поруч з кладовищем. Після цього сталася часткова його руйнація і літак повністю спалахнув.

На місце події виїхало кілька карет швидкої допомоги.

Літак Іл-76, що впав в Іванівській області, здійснював навчальний політ – повідомляють росЗМ, додаючи, що він злетів з аеродрому ‘Північний’ і пробув у повітрі кілька хвилин. Під час розвороту у літака спалахнув двигун.

Міноборони рф повідомляє, в свою чергу, що в Іванівській області зазнав аварії військовий Іл-76. На борту перебували вісім членів екіпажу та семеро пасажирів.

На аеродром Іваново вилетіла комісія Головного командування ВКС Росії.

Попередньо, усі 15 осіб, що були на борту, загинули.

ВІДЕО: На росії розбився військовий літак ІЛ-76

Останні хвилини польоту ворожого літака

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