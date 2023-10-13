Конгрес закликав США готуватися до одночасної війни з Росією і Китаєм – Reuters

Конгрес закликав США готуватися до одночасної війни з Росією і Китаєм. Про це пише агентство Reuters, посилаючись на висновок Комісії Конгресу зі стратегічної політики, передає НСН.

У доповіді йдеться про те, що Сполучені Штати мають готуватися до можливих одночасних війн з Китаєм та Росією: розширювати збройні сили, зміцнювати альянси і розширювати програму модернізації ядерної зброї.

Доповідь з’явилася на тлі напруженості у відносинах з Китаєм через Тайвань та інші питання, а також загострення непорозумінь із Росією через її вторгнення в Україну.

Згідно звіту, поточна стратегія національної безпеки США передбачає перемогу в одному конфлікті, одночасно стримуючи інший, і вимагатиме величезного збільшення витрат на оборону.

Ми визнаємо реалії бюджету, але ми також вважаємо, що нація повинна зробити ці інвестиції, – йдеться в передмові до звіту

Виступаючи на брифінгу, присвяченому публікації звіту, сенатор Джон Кайл заявив, що президент і Конгрес повинні “довести цю думку до американського народу”, пояснивши, що більші витрати на оборону є невеликою ціною, яку потрібно заплатити, щоб запобігти можливій ядерній війні за участю Сполучених Штатів і Китаю та Росії.

Доповідь суперечить позиції президента США Джо Байдена про те, що нинішнього ядерного арсеналу США достатньо для стримування об’єднаних сил Росії та Китаю.

Склад арсеналу все ще перевищує те, що необхідно для стримування ядерної атаки противника, – заявила правозахисна група Асоціації контролю над озброєннями у відповідь на звіт Сполучені Штати та їх союзники повинні бути готові стримувати і перемогти обох супротивників одночасно”, – заявила Комісія зі стратегічної позиції – Міжнародний порядок під керівництвом США та цінності, які він підтримує, знаходяться під загрозою з боку китайського та російського авторитарних режимів

У 2022 році Конгрес створив комісію з шести демократів і шести республіканців, щоб оцінити довгострокові загрози Сполученим Штатам і рекомендувати зміни в звичайних і ядерних силах США.

Комісія прийняла прогноз Пентагону про те, що швидке розширення ядерного арсеналу Китаю, ймовірно, дасть йому 1500 ядерних боєголовок до 2035 року, вперше зіткнувшись зі Сполученими Штатами з другим головним ядерним суперником.

Китайська та російська загрози стануть гострими в період 2027-2035 років, тому “рішення необхідно приймати зараз, щоб нація була готова”, – йдеться у 145-сторінковому звіті.

У звіті йдеться, що 30-річна програма модернізації ядерної зброї США, яка розпочалася в 2010 році і, за оцінками в 2017 році, коштуватиме близько 400 мільярдів доларів до 2046 року, повинна бути повністю профінансована для модернізації всіх боєголовок, систем доставки та інфраструктури за графіком.

Інші рекомендації включали розгортання більшої кількості тактичної ядерної зброї в Азії та Європі, розробку планів розміщення деяких або всіх резервних ядерних боєголовок США та виробництво більшої кількості стелс-бомбардувальників B-21 і нових атомних підводних човнів класу Columbia понад заплановану кількість.

Комісія також закликала збільшити «розмір, тип і позицію» звичайних сил США та союзників. Якщо такі заходи не будуть вжиті, Сполученим Штатам, «імовірно», доведеться посилити свою залежність від ядерної зброї, йдеться у звіті.

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