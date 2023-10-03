Пентагон попередив Конгрес США про закінчення грошей на зброю для України – АР

Пентагон попередив Конгрес США, що у нього закінчуються гроші на заміну зброї, яку США відправили в Україну. Поповнення деяких військ вже уповільнене.

Про це йдеться в листі заступника глави Пентагону з фінансів Майкла Маккорда, надісланому лідерам Конгресу, пише Associated Press, передає НСН.

У листі, отриманому AP, міститься заклик до Конгресу поновити фінансування України, оскільки ухвалений в суботу тимчасовий бюджетний законопроєкт, що діятиме до 17 листопада, не передбачає допомоги Києву.

Фінансовий контролер Пентагону Майкл Маккорд розповів, що з виділених Конгресом 25,9 млрд доларів на поповнення запасів озброєнь, залишилося 1,6 млрд доларів на артилерійські снаряди і різні ракети.

Водночас США додатково мають близько 5,4 млрд доларів для надання зброї та військової техніки зі своїх запасів. Ці кошти виявилися після того, як на початку року Пентагон зрозумів, що помилково завищив вартість уже надісланого озброєння. Загалом таким чином додалося 6,2 млрд доларів, частина з них була використана упродовж останніх місяців.

Маккорд зазначив, що США повністю вичерпали довгострокове фінансування в рамках Ініціативи сприяння безпеці України.

У листі він наголосив, що без додаткового фінансування США будуть змушені затримати або скоротити постачання систем ППО, боєприпасів, безпілотників і техніки для прориву оборонних конструкцій, які є «критично важливими й невідкладними зараз, коли Росія готується до зимового наступу».

За даними видання The Wall Street Journal, яке посилається на власні джерела, за нинішніх обсягів витрат наявних коштів Пентагону для допомоги Україні вистачить ще приблизно на шість місяців. Там вказують на цифру у 5,2 мільярда доларів, що складає приблизно 12% від загальної допомоги у сфері безпеки в розмірі 43,9 мільярда доларів США, яку США надіслали в Україну після вторгнення Росії.

Нагадаємо, на тлі політичних суперечок у США ледве не настав «шатдаун» — часткове призупинення роботи уряду. Щоб цього уникнути, демократи та республіканці у Конгресі погодили тимчасовий бюджет на 45 днів. Проєкт документа включав майже 6 мільярдів доларів додаткової допомоги Україні. Але рішення за кілька годин до крайнього терміну ухвалили без цього пункту.

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