ЄС більше не може постачати Україні зброю з власних запасів – Politico

ЄС більше не може постачати Україні зброю з власних запасів без загрози безпеці.

Україна прагне швидше розвинути спільне з партнерами виробництво зброї. Адже поширюються повідомлення про те, що у союзників Києва закінчуються запаси озброєнь, які вони можуть надати ЗСУ без загрози для власної безпеки.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерела, передає НСН.

Зазначається, що на Форумі оборонних індустрій у Києві основний “меседж” був чітким: “Україна відкрита для бізнесу”. Таке рішення, пишуть автори видання, нібито пов’язане з тим, що Україна “виявила закінчення запасів зброї деяких партнерів”, а фінансова допомога виділяється “дедалі обережніше”.

Один європейський чиновник повідомив Politico, що партнери Києва більше не можуть продовжувати надавати зброю зі своїх запасів. З його слів, було надано усе, що можливо “без загрози власній безпеці”.

Разом з тим, розповіло джерело, досі є “потужна громадська та політична підтримка України” у її протистоянні російській агресії.

Один з представників адміністрації американського президента Джо Байдена повідомив, що після 18 місяців інтенсивних бойових дій промислового масштабу, європейські запаси вичерпуються, хоча “зростає надія”, що країни зможуть співпрацювати для того, аби “знайти більше рішень”.

“Нас би хвилювало, якби наші партнери нічого з цим не робили. Але в усьому світі є прагнення працювати разом і зміцнювати наші промислові бази”, висловився співрозмовник Politico.

Своєю чергою, керівний партнер COSA Intelligence Solutions Павло Верхняцький заявив, що це є “питанням виживання”, оскільки Україна покладається на пожертви від партнерів, підтримка яких може припинитися “лише через одні вибори”.

Зазначається, що зусилля Києва спрямовані на укладення угод про спільне з партнерами виробництво, яке допоможе спершу “розвинути можливості в регіоні, а потім, коли це можливо, у самій країні”.

Нагадуємо, 30 вересня президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій. Він зазначив, що до розробленої декларації зможуть доєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу.

У МЗС розповіли, що на момент закриття форуму до нього долучилося уже 38 компаній з 19 країн. Україна підписала 20 документів з іноземними партнерами.

Зеленський, підсумовуючи результати Форуму, заявив, що завдяки оборонно-промисловому комплексу Україна в майбутньому стане «донором глобальної безпеки».

Читайте ще: Очільник МЗС Польщі заявив, що відносини з Україною входять в період спаду