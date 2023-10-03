Очільник МЗС Польщі заявив, що відносини з Україною входять в період спаду

Очільник МЗС Польщі Збігнєв Рау пояснив свою відсутність на зустрічі голів МЗС держав Європейського Союзу станом здоров’я, а також “спадом” у польсько-українських відносинах.

Про це Рау сказав у понеділок в етері Polsat News, передає НСН з посиланням на “Європейську правду“.

Міністр закордонних справ Польщі назвав неформальну зустріч міністрів у Києві “важливою”, а свою відсутність на ній прокоментував так: “На це є багато причин, зокрема і стан здоров’я”.

“Але перш за все це пов’язано з тим, що в політиці, зокрема двосторонній політиці, між різними країнами, ми маємо період буму і спаду. Наразі, що стосується відносин між Польщею та Україною, ми входимо в період спаду, і моя відсутність є частково вираженням цього”, підкреслив він.

На питання, чи пов’язана його відсутність у Києві з промовою Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН, Рау прямо не відповів, але підкреслив, що Україна й Польща мають “абсолютно спільний стратегічний інтерес – зупинити російський імперіалізм”.

“Інцидент із перенесенням секторальної суперечки на міжнародний форум, ще й так, як це сталося – на засідання Генеральної Асамблеї ООН, призвів до того, що довіра нашого суспільства до нинішньої політики українського уряду щодо Польщі, м’яко кажучи, похитнулася”, заявив польський дипломат.

Зазначимо, відносини України та Польщі переживають кризовий момент через розбіжності щодо торговельних питань. Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає “неминучим” вихід з кризи у відносинах Польщі та України.

Нагадаємо, у понеділок, 2 жовтня, у столиці України відбулася неформальна зустріч міністрів Європейського Союзу із закордонних справ, яка є першою в історії поза межами ЄС.

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