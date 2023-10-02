Нова суперечка між Польщею та Україною щодо Київського форуму: що відомо

Минулого тижня в Києві відбувся Міжнародний оборонно-промисловий форум на якому були західні компанії. Однак польський уряд стверджує, що їх не запрошували. Про це повідомляє ТСН, передає НСН.

Нова суперечка між Польщею та Україною щодо Київського форуму

Посол України у Варшаві Василь Зварич інтерв’ю польському TVN24 стверджує, що Польща була однією із перших, хто отримала запрошення на Форум оборонних індустрій, але не взяла участі.

“Це суверенне рішення кожної країни. Ми надсилаємо запрошення, а країна вирішує, чи приймати його, чи ні, виходячи зі своїх інтересів. Тож ми поважаємо такі рішення, але це не причина звинувачувати Україну у тому, що Польща не була присутня”, – відповів Зварич на запитання журналіста, чому на зустрічі Володимира Зеленського у Києві з представниками оборонної промисловості не було поляків.

Тим часом польський міністр держактивів Яцек Сасін в ефірі Radio ZET заперечує це. За його словами, найбільший оборонний концерн Polska Grupa Zbrojeniowa не отримував запрошення на форум у Києві. Ба більше, він звинуватив Україну “у недружніх кроках”.

“Ми останнім часом бачили багато недружніх кроків з боку України. Боюся, це пов’язано з поточними політичними інтересами частини української влади, тих, які вважають, що поки у Польщі йде кампанія, краще налагоджувати партнерство з Німеччиною, і грають роль того, хто демонструє, що не ставить на цей уряд, – який є адвокатом для України і стільки зробив для українців, а що краще ставити на зміну влади у Польщі”, – сказав він, попередивши, що, на його думку,це “матиме погані наслідки для України”.

Нагадаємо, у Києві 29 вересня відбувся перший міжнародний Форум оборонних індустрій (DFNC1). У ньому вщяли участь 252 компанії з понад 30 країн. За підсумками Україна підписала 20 документів із партнерами.

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