Польща припинила постачати зброю Україні – у чому причина

Польща більше не постачатиме зброю Україні. Матеуш Моравецький пояснив, у чому причина такого рішення

Польща припинила постачання Україні озброєння, оскільки зосередилася на посиленні власної оборони.

Про це у середу, 20 вересня, заявив прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький, повідомляє пресслужба Канцелярії прем’єра, повідомляє НСН.

Моравецький зазначив, що причиною такого рішення стала необхідність озброюватися самим.

«Україна захищається від нападу росії, і я розумію цю ситуацію. Але ми захищатимемо і нашу країну. Більше ми не передаємо озброєння в Україну, тому що тепер ми озброюємо Польщу», – заявив Моравецький.

Польща припинила постачати зброю Україні

Він додав, що уряд зосереджений головним чином на модернізації та швидкому озброєнні польської армії, щоб вона стала однією з найсильніших армій Європи за дуже короткий час.

Моравецький наголосив, що Польща не має наміру перешкоджати функціонуванню логістичного центру під Жешувом, через який Україні надходить військова підтримка.

Як відомо, у своєму виступі на Генасамблеї ООН Зеленський звинуватив деяких європейських партнерів у тому, що вони «діють спільно з росією та грають у «політичному театрі». За словами Зеленського, вони роблять “трилер” із питання зерна.

Своєю чергою президент Польщі Анджей Дуда порівняв Україну з людиною, що тоне і може затягнути на глибину, і закликав до вдячності.

Скандал поглибився після того, як Україна подала до СОТ позов проти Польщі, Словаччини та Угорщини.

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