Польща не вважає зернову суперечку з Україною торговельною війною – Мюллер

Польський уряд не вважає суперечку між Польщею та Україною щодо зерна як торговельну війну між державами. Про це в ефірі Rmf24 заявив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер, передає НСН.

Польща не вважає зернову суперечку з Україною торговельною війною

“Ні, це занадто далекосяжне твердження. Нагадаємо, що ембарго, яке було продовжено, діє вже кілька місяців. Тому, мабуть, те, що відбувається упродовж останніх місяців, не можна назвати торговельною війною”, – наголосив Мюллер.

Як повідомлялось раніше, у вівторок під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН президент Володимир Зеленський заявив, що деякі його європейські друзі “роблять трилер з зерна” і допомагають “підготувати сцену для московських акторів”.

Проте Мюллер припустив, що промова президента України Володимира Зеленського на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку, в якій він заявив, що деякі країни ЄС є пішаками Росії, можливо, не стосувалася Польщі.

“Наша країна там не була названа, тому я не хотів би ці слова так трактувати. З самого початку конфлікту, викликаного Росією, ми поводилися так, щоб рятувати безпеку Європи, України, а також Польщі”, – заявив він.

Він додав, що в таких ситуаціях завжди необхідна виважена заява. За його словами, Польща підтримує Україну у військовому плані, щоб захистити Україну і Польщу від Росії.

“Проте в економічних, аграрних питаннях ми повинні захищати польські інтереси”, – наголосив Мюллер.

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