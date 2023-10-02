Прем’єр-міністр Польщі розкритикував Зеленського та застеріг від союзу з Німеччиною

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав президента України Володимира Зеленського не занадто сильно покладатись на Німеччину і не забувати про надану допомогу з боку Варшави.

Про це польський прем’єр заявив у неділю, 1 жовтня, передає НСН з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.

«Я розумію, що він зараз думає, що у нього буде тісний союз з Німеччиною. Я вас попереджаю, німці завжди будуть хотіти спілкуватися з росіянами через голови центральноєвропейських держав. Саме Польща прийняла кілька мільйонів українців під своїм дахом, саме поляки прийняли українців, саме ми найбільше допомогли в той час, коли німці хотіли відправити 5 тис. касок до Києва в облозі, про це варто не забувати, президенте Зеленський», звернувся Моравецький до президента України.

Польський прем’єр також прокоментував ситуацію з експортом українського зерна та заявив, що Польща першою чергою дбатиме про інтереси власних фермерів – незалежно від того, що думають в інших країнах.

«Бо коли йдеться про інтереси польського фермера, ми не будемо питати думки нікого в Берліні чи Брюсселі. Ми діємо на благо польського сільського господарства. Ми будемо захищати польське сільське господарство від українських агроолігархів», сказав він на з’їзді партії «Право і справедливість» у Катовіце.

Моравецький додав, що нещодавно в ООН президент Зеленський сказав «дуже недоречні слова». Зазначимо, що 19 вересня Зеленський сказав в ООН, що йому «тривожно бачити, як дехто у Європі, деякі наші друзі у Європі, підривають солідарність політичним театром, роблячи із зерна трилер». На його думку, ці дії допомогають Росії.

Нагадаємо, що 19 вересня президент України Володимир Зеленський на Генеральній Асамблеї ООН сказав, що «дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі», перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи «підготувати сцену для московського актора». Через ці слова Польща викликала посла України.

22 вересня Моравецький відреагував на цю промову та попросив Зеленського «ніколи більше не ображати поляків».

Як повідомлялося, у відносинах між Україною і Польщею триває так звана зернова криза. З 16 вересня Польща в односторонньому порядку, всупереч позиції Єврокомісії, безстроково заблокувала імпорт українського збіжжя (пшениця, кукурудза, соняшник, ріпак) на внутрішній ринок, зберігаючи при цьому транзит цих культур через територію країни.

У відповідь Україна подала на Польщу, а також Угорщину, яка вчинила схожим чином, скаргу до СОТ.

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