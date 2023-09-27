Суд визнав Трампа винним у шахрайстві – REUTERS

Суд визнав Трампа винним у шахрайстві, повідомляє інформаційна агенція REUTERS, передає НСН.

Суд штату Нью-Йорк визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у шахрайстві, пов’язаному з незаконним завищенням вартості його активів та розмірів статку з метою отримувати кредити на більш вигідних умовах.

Таке рішення у вівторок, 26 вересня, ухвалив суддя Артур Енгорон із суду штату Нью-Йорк. Цивільний позов до колишнього лідера США і трьох його старших дітей: Еріка Трампа, Дональда Трампа-молодшого та Іванки Трамп у вересні 2022 року подала генпрокурорка штату Летиція Джеймс. Наразі позов проти Іванки Трамп відкликаний.

Зазначається, що рішення суду від 26 вересня є практично повною поразкою для Трампа та зводить основний судовий розгляд, початок якого запланований на 2 жовтня, головним чином до питання про розмір компенсації збитків, які тепер має виплатити відповідач, констатує агентство Reuters.

Суд визнав Трампа винним: яке покарання?

Як випливає із судових документів, у період між 2011 та 2021 роками сімейний холдинг Trump Organization завищував вартість своїх активів на мільярди доларів, “щоб забезпечити собі кредити та договори страхування на вигідних умовах або зберегти їх”. Такі махінації дозволили їм отримати “сотні мільйонів доларів за рахунок незаконно зекономлених коштів та незаконного прибутку”, йдеться у документах.

Генпрокурор Летиція Джеймс запросила для Трампа штраф у розмірі 250 мільйонів доларів (близько 235 мільйонів євро). Тюремний строк за цим цивільним позовом експрезиденту США не загрожує. Сам Трамп називає всі висунуті проти нього звинувачення політичними і такими, що мають на меті завадити йому балотуватися на президентських виборах в США у 2024 році.

Раніше ми писали: Трамп отримав відгук від путіна за обіцянку завершити війну