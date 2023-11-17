Українці в Європі можуть здати зразки ДНК для пошуку своїх зниклих безвісти родичів: графік

Українці в Європі можуть здати зразки ДНК для пошуку своїх зниклих безвісти родичів, повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає НСН.

Українці, які перебувають у Європі, зможуть здати зразки ДНК для пошуку своїх родичів, зниклих безвісти за особливих обставин. Це результат домовленостей Головного слідчого управління Національної поліції України з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти, – написав Клименко 17 листопада

Розпочинають роботу з Польщі та Німеччини. Експерти відбиратимуть зразки ДНК, які в подальшому передаватимуть українським слідчим для пошуку та ідентифікації зниклих осіб.

Українці в Європі можуть здати зразки ДНК: графік

Графік забору біологічного матеріалу на найближчі два тижні:

28 листопада – Краків

30 листопада – Варшава

30 листопада – Познань

2 грудня – Берлін

2 грудня – Мюнхен

3 грудня – Дрезден

4 грудня – Франкфурт-на-Майні

5 грудня – Дюссельдорф

Для того, щоб здати зразки ДНК, необхідно записатися за номером +380687910000. Оператори також нададуть відповіді на всі уточнюючі питання.

Закликаємо всі родини, що розшукують своїх рідних, долучитися до збору зразків. Разом ми зможемо пришвидшити цей нелегкий процес, – написав міністр

Ще новини України і світу: Вихідні і святкові дні в листопаді-грудні 2023 року – скільки відпочиватимуть українці