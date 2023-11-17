Українці в Європі можуть здати зразки ДНК для пошуку своїх зниклих безвісти родичів: графік

Українці в Європі можуть здати зразки ДНК для пошуку своїх зниклих безвісти родичів, повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає НСН.
Українці, які перебувають у Європі, зможуть здати зразки ДНК для пошуку своїх родичів, зниклих безвісти за особливих обставин. Це результат домовленостей Головного слідчого управління Національної поліції України з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти, – написав Клименко 17 листопада
Розпочинають роботу з Польщі та Німеччини. Експерти відбиратимуть зразки ДНК, які в подальшому передаватимуть українським слідчим для пошуку та ідентифікації зниклих осіб.
Українці в Європі можуть здати зразки ДНК: графік
Графік забору біологічного матеріалу на найближчі два тижні:
- 28 листопада – Краків
- 30 листопада – Варшава
- 30 листопада – Познань
- 2 грудня – Берлін
- 2 грудня – Мюнхен
- 3 грудня – Дрезден
- 4 грудня – Франкфурт-на-Майні
- 5 грудня – Дюссельдорф
Для того, щоб здати зразки ДНК, необхідно записатися за номером +380687910000. Оператори також нададуть відповіді на всі уточнюючі питання.
Закликаємо всі родини, що розшукують своїх рідних, долучитися до збору зразків. Разом ми зможемо пришвидшити цей нелегкий процес, – написав міністр
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