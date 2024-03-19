«США не дадуть Україні програти війну»: Остін під час Рамштайн-20

«США не дадуть Україні програти війну з Росією». Про таке заявив очільник Пентагону Ллойд Остін під час 20-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України 19 березня. Розповідаємо, які результати сьогоднішнього засідання Рамштайн-20.

Глава Пентагону Ллойд Остін наголосив, що США не відступить від допомоги Україні у війні та продовжить надавати ресурси, необхідні для боротьби. На цьому міністр оборони США наголосив на початку засідання “Рамштайн-20”, передає НСН.

Він наголосив на тому, що США не дозволить Україні програти у війні.

Остін зауважив, що українські військові переживають суворі умови, додавши, що цивільні також змушені постійно переживати через ворожі обстріли населених пунктів, які Росія здійснює з залученням ракет та іранських дронів. Проте він запевнив, що США не відступить від допомоги Україні:

Сьогодні наше послання чітке: Сполучені Штати не дозволять Україні зазнати поразки. Ця коаліція не дозволить Україні зазнати поразки. І вільний світ не дозволить Україні програти.

Міністр оборони США вказав на те, що на минулому тижні США оголосили про додаткову безпекову допомогу в розмірі 300 мільйонів доларів для нагальних потреб України, коментуючи це рішення наступним чином:

Це надзвичайний захід на підтримку найбільш нагальних потреб України стосовно протиповітряної оборони, артилерії та протитанкових можливостей

Глава Пентагону, вказуючи, що США вдалось передати цей допоміжний пакет завдяки виявленим зекономленим ресурсам, наголошує:

Ми залишаємося налаштованими забезпечувати Україну ресурсами, які їй потрібні для протидії агресії Кремля

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що союзники зосереджуються на двох пунктах у питанні допомоги Україні в її боротьбі з російською агресією.

По-перше, продовжуємо працювати разом, щоб забезпечити підтримку на новий термін для ЗСУ. І, по-друге, перебуваємо у співпраці з українськими колегами, аби спланувати довгострокову оборону та стримування”, — зазначив Остін.

За словами міністра оборони Штатів, “ця довгострокова підтримка вкорінена у коаліціях спроможностей, їх вже запущено в роботу

Коаліції спроможностей зібрали разом держави для зосередження на найбільш критичних та довгострокових потребах. Наша ціль — допомогти Україні вибудувати боєздатні Збройні сили на довгострокову перспективу. Коаліції спроможностей дозволять державами координувати підтримку України протягом років, — підкреслив посадовець

Остін вранці 19 березня провів перше засідання групи лідерів коаліції спроможностей, яке “продемонструвало єдність 9 коаліції”. У зустрічі взяли участь понад десяток союзників, що очолюють одну чи більше коаліцій.

Міністр висловив вдячність Данії, Естонії, Франції, Німеччині, Ісландії, Італії, Латвії, Литві, Люксембургу, Нідерландам, Норвегії, Польщі та Великій Британії.

Вони всі проявили ініціативу стати лідерами коаліцій спроможностей та виділити ресурси й персонал для виконання відповідних критичних завдань, – вказав посадовець

Окрім цього, Остін додав, що США продовжують підтримувати Україну, тому що це правильно і тому що “хвилюються, коли демократія під загрозою”.

Ми також підтримуємо Україну, бо це має вирішальне значення для нашої безпеки. Коли ми інвестуємо в безпеку України, ми інвестуємо у нашу власну безпеку, — підсумував міністр

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що сьогодні буде анонсовано новий військовий пакет допомоги Україні, втім, щодо ракет Taurus “новин немає”.

Пісторіус заявив, що досягнення стійкої підтримки України дуже важливе, і це є “щоденним завданням”. За його словами, Берлін планує розширити співпрацю з Польщею, зокрема у виробництві боєприпасів, а також дати можливість Україні зрозуміти, що вона й надалі може розраховувати на підтримку.

Водночас на питання, чи може Україна розраховувати на новини про Taurus, він відповів: Ні, про це нема новин.

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