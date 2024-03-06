У російській Туві вибухнула ТЕЦ – введено режим надзвичайної ситуації (фото)

У російській Туві вибухнула ТЕЦ і виникла пожежа. Про це повідомляють росЗМІ, передає НСН.

Подія сталася на Шаногарській ТЕЦ у Тиві. Імовірно, пожежа почалася у котельні. Що стало причиною займання поки що невідомо. За попередніми даними, різні травми отримали понад 20 осіб (у більшості з них отруєння чадним газом та опіки) 17 із них госпіталізовано. Декілька людей ще можуть бути під завалами.

Після вибуху у Туві запровадили режим НС регіонального значення. Регіон залишився без опалення. Глава Туви повідомляє про створення оперативного штабу.

За фактом вибуху на ТЕЦ у Шагонарі порушено кримінальну справу за статтею про недбалість, яка спричинила необережність заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю, повідомили в управлінні СК Туви.

У російській Туві вибухнула ТЕЦ: фото

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