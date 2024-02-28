В одній з областей України посилили прикордонний режим – в чому причина

У Чернівецькій області посилили прикордонний режим. Стало відомо, чому чоловікам заборонено наближатися до кордону
Режимні обмеження в регіоні посилили через зростання спроб незаконного перетинання кордону.
Про це повідомляє НСН з посиланням на Facebook-сторінку Чернівецького прикордонного загону.
В чому причина
З початку повномасштабної війни на всій ділянці відповідальності прикордонного загону збільшуються спроби незаконного перетинання кордону чоловіками віком від 18 до 60 років.
Де посилили прикордонний режим
Додаткові обмеження були запроваджені в межах:
- Селятинської;
- Берегометської;
- Красноїльської;
- Чудейської;
- Петровецької;
- Сучевенської;
- Кам’янецької;
- Глибоцької;
- Тереблечанської;
- Тарашанської;
- Герцаївської;
- Ванчиковецької;
- Мамалигівської;
- Лівенецької;
- Кельменецької;
- Сокирянської;
- Вашковецької територіальних громад;
- Чернівецького;
- Дністровського;
- Вижницького районів.
В Чернівецькій області посилили прикордонний режим
У вищезгаданих громадах відтепер заборонено:
- в’їзд осіб у визначену смугу місцевості вздовж державного кордону в тому числі з метою туризму, відпочинку, рибальства, за винятком осіб, які постійно або тимчасово проживають чи працюють в її межах, або мають земельні ділянки;
- особам призовного віку заборонено в’їжджати, пересуватися в межах прикордонної смуги без спеціальних документів визначених пунктами та документів, що підтверджують факт перебування таких осіб на військовому обліку або документів, що підтверджують зняття з військового обліку;
- заборонено скупчення транспортних засобів, тривалі зупинки транспортних засобів, не пов’язані з технічними несправностями та іншим;
- заборонено рух транспортних засобів дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону.
З усіма обмеженнями можна ознайомитись за посиланням.
Виїзд чоловіків призовного віку за кордон
Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж “допомогти” іншим втекти з країни за грошову винагороду.
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