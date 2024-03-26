У Росії спалахнули антимігрантські настрої після теракту в «Крокусі». Їх підтримує влада та підігрівають Z-пропагандисти.

Ситуацію проаналізували журналісти NEXTA, передає НСН.

Так, зазначається, що генпрокурор РФ доручив прокурорам проаналізувати ситуацію з мігрантами в регіонах. Це сталося після того, як Путін заявив, що ситуація у міграційній сфері має бути «під контролем».

Одразу після теракту силовики влаштували рейди московськими гуртожитками, де живуть мігранти.

Депутат Держдуми Михайло Шеремет запропонував обмежити в’їзд мігрантів на час війни, а Нижегородська влада вже заборонила залучати мігрантів для роботи в таксі.

Раніше низка Z-блогерів закликала розпочати гоніння проти мігрантів, а олігарх-шовініст Малофєєв пообіцяв створити Фонд боротьби з мігрантами.

Таджицькі мігранти повідомили, що після теракту вони стали частіше стикатися з проявами ксенофобної агресії в Росії, передає Таджицька служба «Радіо Свобода».

Також відомо, що люди таджицької національності намагаються не виходити з дому у темний час доби.

А у Киргизстані офіційно закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Росії.

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