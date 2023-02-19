У Польщі зняли свою версію серіалу «Слуга народу»: трейлер

У Польщі зняли свою версію українського серіалу «Слуга народу». Кіно вийде в ефір вже 4 березня, повідомляє НСН.

Полякам покажуть адаптацію українського серіалу “Слуга народу “. Про це повідомляє прес-служба польського телеканалу Polsat, опублікувавши в Інстаграмі анонс.

Український оригінал серіалу привів до влади Володимира Зеленського, котрий зіграв у ньому головну роль. Чи вийде це у Марцина Хікнера? Ніхто не знає. Але ми точно знаємо, що серіал подарує вам багато усмішок та цікавих роздумів про політику, – йдеться в анонсі польського телеканалу.

Польський телеканал Polsat викупив права на зйомку понад 2 роки тому. В адаптації українського серіалу, як і в оригіналі, розкажуть про 36-річного вчителя історії, який раптово стає президентом. У кінострічці роль “голови держави” Ігнація грає актор Марцін Хікнер.

Розробники польської версії серіалу про слугу народу заявили, що збережуть оригінальний український сценарій, проте вони вилучили із сюжету деякі елементи, які були неактуальними для польської аудиторії, а також політичні події, які не мали відношення до Польщі.

Польського актора, який грає президента, вже розпитують журналісти про його бажання піти у справжню політику.

Польський “Слуга народу”: трейлер

«Слуга народу» – що відомо про український серіал

Телесеріал ” Слуга народу” розповідає історію вчителя історії Василя Голобородька, який несподівано стає президентом України та опиняється у конфлікті з корумпованими чиновниками та олігархами. Головну роль у цій драмі виконав Володимир Зеленський, котрий згодом став реальним президентом України.

Серіал був випущений на телеканалі “1+1” у листопаді 2015 року та складається з трьох сезонів, а також повнометражного фільму.

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