У Москві затримали ще одного терориста – Павла Губарєва. Це сталося під час суду над Стрєлковим 21 липня, передає НСН.

Відомо, що Павло Губарєв, який є членом так званого Клубу Розлючених Патріотів, влаштував біля будівлі Міщанського суду, де обирали запобіжний захід Стрєлкову, одиночний протест на підтримку свого соратника і лідера організації. Через це його і затримали.

Зазначимо, що підтримати Стрєлкова прийшла купка «одноклубників». Але це йому не допомогло. Терориста, на якого полює Гаага, заарештували до 18 вересня за публічні заклики до екстремізму. Стрєлков просив залишити його на волі, скаржачись на хворобу серця, та суд не врахував побажання. Йому загрожує до 5 років тюрми.

Ось що відбувалося біля суду, де затримали Павла Губарєва: відео

Павло Губарєв – хто це такий

Павло Юрійович Губарєв (нар. 10 березня 1983, Сєвєродонецьк, Луганська область, Українська РСР) — український колабораціоніст з Росією, сепаратист, підприємець, політичний та громадський діяч терористичного угруповання ДНР. Учасник проросійських виступів в Україні 2014 року. Один із ватажків терористичного угруповання Новоросія, терорист.

В юності був членом неофашистської організації «Російська національна єдність». У березні 2014 року, із початком російської агресії проти України, був проголошений на мітингу «народним губернатором» Донеччини, агітував за приєднання Донецької області до Росії. Був затриманий СБУ, згодом обміняний.

Глава терористичної організації «Народне ополчення Донбасу», очолює рух «Новоросія».

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