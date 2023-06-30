В Москві шукають заміну Сальдо і Балицькому: що сталося?

В Москві шукають заміну Сальдо і Балицькому. Роботою гауляйтерів окупованих частин Запорізької та Херсонської областей московські господарі не задоволені. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає НСН.

Попри терор окупантів щодо примусової паспортизації, в Кремлі її темпами вкрай незадоволені. Через невиконання плану росіяни були вимушені відтермінувати введення нових правил ринку праці, згідно з якими українці без паспорта РФ вважатимуться мігрантами й матимуть отримувати дозвіл на роботу.

Крім того, окупанти провели закрите соціологічне дослідження аби дізнатись реальний рівень їхньої підтримки на півдні України, він виявився катастрофічно низьким.

Так, лише близько 5% жителів Херсонської та Запорізької областей висловили проросійські погляди, проте близько 35% зазначили виключно проукраїнську позицію. При цьому 60% взагалы відмовились відповідати, що не дивно, враховуючи репресивні методи окупантів.

Все це дуже бісить Москву. За російською традицією, винними призначили своїх гауляйтерів Балицького и Сальдо, і вже обговорюють нові кандидатури замість цих персонажів. Скоріш за все, це будуть якісь чиновники з РФ.

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