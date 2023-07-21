У росії затримали Стрєлкова-Гіркіна – що відомо

У росії затримали Стрєлкова-Гіркіна. Інформація про затримання одіозного терориста з’явилася на його Телеграм-каналі 21 липня, передає НСН.

Телеграм-канал оприлюднив повідомлення дружини Гіркіна Мирослави Регінської. Вона розповіла, що сьогодні приблизно об 11:30 до них додому приїхали представники слідчого комітету.

Мене в цей час удома не було. Незабаром, за словами консьєржа, вони вивели мого чоловіка під руки і відвезли у невідомому напрямку. Від друзів мені вдалося з’ясувати, що моєму чоловікові висунуто звинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм). Про місцезнаходження чоловіка мені нічого невідомо, на зв’язок він не виходив. У момент затримання мене вдома не було, – розповіла Регінська

У свою чергу адвокат Гіркіна Олександр Молохов сказав російським ЗМІ, що причина затримання поки невідома.

Як відомо, Гіркін вже давно займався жорсткою критикою влади рф, зокрема щодо ведення війни в Україні. На його думку, війну росія вже програла через зрадників у керівництві держави-терористки. Зокрема, три дні тому Стрєлков назвав Путіна ‘нікчемністю’ і закликав до держперевороту. Він є лідером так званого Клубу Розлючених Патріотів.

Нагадаємо, Мирослава Регінська – третя дружина Гіркіна. Він познайомився з нею у Криму під час участі у захоплені півострова російськими військами. На той момент Регінській було 22 роки.

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