У короля Британії Чарльза III рак: з’явилися деякі подробиці

У короля Британії Чарльза III рак. Про виявлення захворювання повідомив Букінгемський палац увечері 5 лютого, передає НСН. Подробиці палацом не розголошувалися.

У Чарльза діагностували рак через 10 днів після перенесеної коригуючої операції з приводу збільшеної простати, повідомив Букінгемський палац у понеділок увечері.

Відомо, що онкологію виявлено у монарха під час його нещодавнього перебування у лондонській клініці. Незабаром після заяви президента журналісти повідомили, що це не рак простати.

У короля Чарльза діагностовано рак, повідомив сьогодні ввечері Букінгемський палац в офіційній заяві. Монарх повернувся до Лондона з Сандрінгема, щоб негайно розпочати лікування. Це не пов’язано з його нещодавньою діяльністю і не є раком простати, — повідомила в соцмережі X королівська кореспондентка Ребекка Інгліш

Чарльз III народився 14 листопада 1948 року. Він прямий спадкоємець Єлизавети II, був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець трону, він очікував його найдовше у британській історії: Чарльз був принцом Уельським довше всіх, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького.

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