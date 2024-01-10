«Мій організм ніяк не реагував на хворобу»: у 79-річного мешканця Львівщини виявили 4 види раку

У 79-річного мешканця Львівщини виявили 4 види раку. Вони не пов’язані між собою.

Чоловік, на ім’я Володимир вже 15 років є пацієнтом львівського онкологічного регіонального центру. За цей час у нього діагностували 4 види раку.

Як розповідають медики, перше онкологічне захворювання у чоловіка виявили у 2009 році – рак лівої нирки у І стадії. Це шокувало пана Володимира. Тому що у нього не було жодних скарг на здоров’я. Чоловік відразу звернувся до лікарні, де йому видалили злоякісне утворення.

«Після завершення лікування, пацієнти стоять на обліку в онколога за місцем проживання. Але раз на рік ми зв’язуємось із ними та нагадуємо про обстеження, які вони мають зробити. Це потрібно для того, щоб не пропустити прогресування хвороби, виявити рецидив, або ж підтвердити, що хвороба точно відступила», розповідає уролог-онколог Василь Ковальський.

У 79-річного мешканця Львівщини виявили 4 види раку

Так було і у випадку 79-річного Володимира. Він регулярно проходив усі медичні обстеження. На жаль, окрім онкології чоловік мав ряд супутніх захворювань, які також становили загрозу для життя. Спершу він пережив інсульт. Потім під час обстеження, лікарі виявили у чоловіка не лише друге онкологічне захворювання – рак простати, але і розшарування аорти, яке потребувало термінового оперативного втручання у профільному медичному закладі. Потім онкологи провели пацієнту радикальну простатектомію. Таким чином онкологію було подоланою

«Мій організм ніяк не реагував на хворобу. Я не мав ніяких скарг, і якби тут, в лікарні, спеціалісти не обстежували мій організм так ретельно, мене б, напевно, просто уже не було б», говорить Володимир.

Через декілька років, у Володимира діагностували ще один вид онкозахворювання: рак шкіри нижньої повіки у І стадії. Далі боротьба, лікування, операційне втручання та, здавалось б, перемога. Але у 2023 році пацієнт знову почув діагноз рак привушної слинної залози справа.

«Усі ці діагнози є абсолютно різними і не пов’язаними між собою, розповідає лікар Василь Ковальський. І те, що їх виявили вчасно заслуга не лише досвідчених хірургів, а й самого пацієнта. Адже чоловік не пропустив жодного обстеження та чітко виконував усі рекомендації спеціалістів», зазначили лікарі.

Зараз пан Володимир ще проходить курс променевої терапії, аби знищити залишкові ракові клітини на привушній слинній залозі. У свої 79 років вік водить машину, самостійно приїжджає на процедури та вірить, що скоро повністю здолає усі недуги.