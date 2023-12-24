Головний біль напруги – причини, симптоми і як його зняти

Головний біль напруги – поширений недуг, на який страждають близько 1,4 мільярди людей на планеті. Він не несе загрози життю, але суттєво знижує його якість. Іноді людина через нього надовго втрачає працездатність. Нижче ми розкажемо, чому виникає такий біль, які його специфічні симптоми і чим можна його зняти.

Головний біль напруги – що це таке

ГБН – це біль помірного або середнього ступеня інтенсивності, рівномірно розподілений по всій голові. За тривалістю й епізодичністю може тривати від 30 хвилин до 7 діб.

Особливість психоміогенного болю у тому, що він не є симптомом іншого захворювання (артеріальної гіпертензії, лихоманки тощо), і виникає як реакція на стрес чи інший несприятливий чинник.

Цефалгія напруги носить доброякісний характері, вона не пов’язана з органічним ураженням головного мозку.

За статистикою, на ГБН страждає близько 1,4 млрд. населення планети. Такий біль частіше спостерігається у жінок, ніж у чоловіків, але трапляється й у дітей. Біль може виникнути невдовзі після пробудження і супроводжувати людину протягом дня, стаючи то сильнішим, то слабшим. У людей із напруженою роботою біль проявляється у вечірній час.

Клінічна картина – симптоми та прояви головного болю напруги

Головна ознака цефалгії напруги – тупий стискаючий біль у голові, ніби на неї вдягнений тісний обруч або каска. Приступ починається з відчуття тиску в потилиці або лобовій частині, який поступово охоплює всю голову, викликає напруження в м’язах шиї та плечей.

Для ГБН характерний непульсуючий двосторонній біль, що відрізняє його від мігрені, при якій біль охоплює лише одну сторону голови. При цефалгії напруги не буває нудоти, блювання, посилення болю під час фізичних навантажень, проте людина може скаржитися на погіршення апетиту, підвищену чутливість шкіри голови, непереносимість шуму, сильних запахів та яскравого світла.

Багато пацієнтів під час епізодів розладу зберігають працездатність та продовжують виконувати свої повсякденні обов’язки.

Але є й винятки: люди, у яких помірний біль спостерігається регулярно, можуть виявитися нездатними повноцінно працювати. Нерідко на фоні нападів в них розвивається тривожний стан, що веде до депресії.

Класифікація ГБН

У сучасній медицині цефалгія напруги поділяється на кілька типів:

епізодичний біль (нечастий та частий з помірною інтенсивністю) – не більше 10 та 15 нападів на місяць відповідно;

хронічний біль – не менше 15 епізодів із високою інтенсивністю щомісяця протягом 3 місяців.

Епізодична та хронічна форми також поділяються на 2 підвиди: з напругою перикраніальних (черепних) м’язів і без неї. Під напругою тут мається на увазі болючість, що виникає при обмацуванні пальцями шкіри голови.

Первинна

Згідно з Міжнародною класифікацією хвороб 2004 р., цефалгія напруги відноситься до первинних ГБ, які не пов’язані з іншими захворюваннями. За різними даними, на неї припадає від 30 до 78% усіх скарг.

Первинний ГБ діагностується у разі, коли лікарям не вдається визначити органічну причину хворобливих проявів за допомогою об’єктивного огляду пацієнта, бесіди з ним, вивчення його анамнезу та результатів обстеження.

У більшості людей ГБН розвивається на фоні нервової напруги чи втоми і зникає або стає менш вираженим після нормалізації емоційного стану чи відпочинку. При хронічному перебігу біль набуває постійного характеру.

Вторинна

Вторинними прийнято вважати ГБ, що були спровоковані системними захворюваннями, органічним ураженням мозку або структур, що знаходяться в області шиї та голови. На них припадає трохи більше 5–10% епізодів.

Цефалгія напруги не відноситься до вторинних ГБ, але в деяких випадках під неї маскуються інші, небезпечніші для здоров’я стани.

Хворому варто якнайшвидше звернутися до лікаря, якщо він помітив, що симптоми ГБН у нього з’явилися на тлі розвитку або загострення іншого захворювання, а після одужання зникли.

Така картина вказує на наявність супутнього розладу, що провокує біль. Чим раніше буде встановлено і усунуто причину дискомфорту в голові, тим швидше пацієнту вдасться забути про нього.

Види головного болю напруги

При класифікації психогенного розладу виділяють кілька його різновидів.

Судинний

Дискомфорт утворюється внаслідок розтягування судин головного мозку. При цьому людина спочатку відчуває пульсуючі удари в голові, які поступово трансформуються в тупий біль, що здавлює.

Болючі прояви цього типу характерні для осіб, які страждають на знижений артеріальний тиск, вегето-судинну дистонію і ряд інших розладів.

Напруження м’язів

ГБ провокує здавлювання або розтяг м’язів м’яких тканин зводу черепа, яке відбувається в результаті перевантаження симпатичного відділу нервової системи при стресах, неврозах, гормональному збої, підвищенні тиску або інфекційному захворюванні.

Механізм виникнення нападу завжди однаковий: стрес або інший несприятливий фактор викликає м’язовий спазм, що призводить до порушення кровообігу судин головного мозку та кисневого голодування. Через це в голові виникає тупий біль, що здавлює.

Ліквородинамічний

До факторів, що провокують появу цього виду ГБ, належать:

підвищення внутрішньочерепного тиску при порушенні відтоку спинномозкової рідини (характерно для травм та запальних процесів, що призводять до набряку мозку, доброякісних та злоякісних внутрішньочерепних пухлин тощо);

зниження внутрішньочерепного тиску при зменшенні вироблення спинномозкової рідини (відбувається при черепно-мозковій травмі або запаленні оболонок мозку).

Невралгічна цефалгія

При ній людина відчуває короткочасний стріляючий біль пронизливого характеру, що нагадує удар електричним струмом.

Больові імпульси формуються у зоні трійчастого нерву, потім поширюються на сусідні ділянки. Цефалгія турбує з одного боку, локалізуючись навколо очниці. Іноді вона призводить до почервоніння кон’юнктиви та сльозотечі.

Психогенний

Біль розвивається на тлі нервової напруги чи стресової ситуації. Якісь супутні симптоми відсутні. Описати свої відчуття пацієнтам важко, вони просто відповідають, що у них часто по кілька годин на день болить голова.

Змішаного генезу

При цефалгії змішаного (складного) походження у людини спостерігається біль одразу кількох типів. ГБН може поєднуватися з мігренню (одностороннім пульсуючим болем у голові), неприємними відчуттями в шиї, руці тощо.

Подібний стан характерний для посттравматичного синдрому, ішемії головного мозку, гіпертонічного кризу, трансформованої мігрені тощо.

Визначення підвиду

Для визначення первинного ГБ не потрібні додаткові обстеження. Невролог ставить діагноз на підставі скарг пацієнта після його об’єктивного огляду та вивчення історії хвороби.

При підозрі на вторинну цефалгію лікар рекомендує хворому медичне обстеження, яке допомагає встановити об’єктивну причину розладу та підібрати грамотне лікування.

Для встановлення причин розвитку вторинного ГБ пацієнта можуть направити на R-графію черепа, електроенцефалограму (ЕЕГ), реоенцефалографію (РЕГ), ультразвукову доплерографію судин (УЗДГ) та інші інструментальні методи обстеження.

Причини виникнення

Основні причини розладу прийнято ділити на 3 групи:

тригери (чинники, що призводять до появи перших епізодів цефалгії);

причини, що збільшують ризик появи болючого синдрому;

фактори, що підвищують ймовірність переходу захворювання у хронічну форму.

Тригери

Однією з головних причин розвитку розладу є напруга, яка буває 2 типів:

емоційна, спричинена хвилюванням, переляком, стресом;

фізична (знаходження у незручній позі під час підняття тяжкості, роботи або сну, що призводить до надмірного навантаження на м’язи шиї, плечей, скальпу).

При усуненні тригера ГБ може зменшуватись або повністю проходити, при відновленні емоційної чи фізичної напруги – з’являтися знову.

Група ризику

У деяких пацієнтів ризик розвитку цефалгії напруги вищий ніж у інших.

До них відносяться люди, які:

неспроможні об’єктивно оцінити стан свого здоров’я;

не вміють емоційно та фізично розслаблятися;

сплять менше 7-8 годин на добу.

Ускладнення

У людей з частими проявами ГБН розлад може перейти у хронічну форму.

Чинниками, здатними спровокувати хронічну форму цефалгії, є:

зловживання болезаспокійливими препаратами;

стійкі психічні порушення (тривалі депресивні стани, тривожні розлади тощо).

Чи можна швидко зняти головний біль

При нападі цефалгії напруги можна прийняти таблетку анальгіну, аспірину або ібупрофену. Ці препарати швидко знімають больовий синдром та повертають людині гарне самопочуття.

Однак важливо пам’ятати, що зловживання анальгетиками здатне призвести до почастішання епізодів захворювання (абузусного ГБ). Щоб уникнути ускладнення, рекомендується приймати ліки не частіше ніж 1-2 рази на тиждень.

Якщо хворобливі прояви турбують часто, необхідно звернутися до лікаря, щоб разом із ним вжити заходів, спрямованих на усунення причин ГБ.

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