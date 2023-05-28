Талібан напав на союзника Москви і погрожує захопити столицю – що відбувається на сході

Талібан напав на союзника Москви Іран і погрожує захопити столицю країни – Тегеран. Про те, що відбувається на кордоні Афганістану і Ірану, НСН розповість, посилаючись на низку джерел.

Отже, 27 травня в південно-західній провінції Німруз почалися бої. Таліби атакували іранську прикордонну базу і захопили її. Про це повідомляє Reuters і додає, що внаслідок нападу загинули щонайменше троє, з яких двоє — прикордонники.

Іранське державне інформаційне агентство IRNA процитувало заступника начальника поліції країни генерала Касема Резаї, який звинуватив талібів у відкритті вогню в суботу вранці на кордоні між іранською провінцією Систан і Белуджистан та афганською провінцією Німруз.

У свою чергу, речник Міністерства внутрішніх справ Афганістану Абдул Нафі Такор звинуватив Іран у тому, що він першим відкрив вогонь. За словами Такора, внаслідок перестрілки загинуло по дві людини, по одній з кожної країни, а інші були поранені. Він описав ситуацію як таку, що зараз перебуває під контролем.

Ісламський емірат Афганістан вважає діалог розумним шляхом вирішення будь-якої проблеми. Виправдання війни і негативних дій не відповідає інтересам жодної зі сторін – заявив речник Міністерства оборони Афганістану.

Іран пообіцяв не залишити атаку талібів без відповіді.

Прикордонні війська Ісламської Республіки Іран будуть рішуче реагувати на будь-яке порушення кордону і агресію, і нинішня влада Афганістану повинна понести відповідальність за свої безрозсудні дії, що суперечать міжнародним принципам, – цитує агентство IRNA начальника іранської поліції

Один з лідерів Талібану Абдулхамід Хорасані у відеозверненні попередив, що угруповання буде воювати проти іранців “з більшою пристрастю”, ніж проти сил США.

“Ми скоро завоюємо Іран, якщо лідери Талібану дадуть зелене світло джихаду”, – сказав він у зверненні “Вартові революції робили терористичні акти з цих величезних форпостів. Іран досі не чинив жорсткого спротиву. Їхня армія здається м’якою та жіночною”, — повідомив відділ зв’язків з громадськістю Талібану.

Зазначимо, що конфлікт спалахнув за права на воду на афганському кордоні. Річка Гільменд тече від афганських гір до іранської провінції Сістан, де впадає в озеро, яке регулярно висихає. Зараз провінція Сістан страждає від посухи, і Іран звинувачує талібів у будівництві нових гребель на річці та перенаправленні води, що завдає шкоди посушливим східним районам Ірану.

Іран звинувачує Талібан у порушенні договору 1973 року,, зідно з яким вода з річки Гільменд постачається у посушливі східні райони Ірану. За даними Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, посуха є проблемою в Ірані вже близько 30 років, а за останнє десятиліття ситуація значно погіршилася. Іранська метеорологічна організація заявляє, що 97% території країни зараз відчувають на собі посуху.

Талібан напав на союзника Москви Іран: відео боїв