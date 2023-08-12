Зеленський другий: хто лідер у ТОПі ньюзмейкерів США

Президент України Володимир Зеленський другий у ТОПі ньюзмейкерів США. Хто на першому місці?

На першому місці принц Великої Британії Вільям, на третьому – перша леді США Джил Байден. Останній – Путін.

Як передає Укрінформ, про це 9 серпня заявила одна з найавторитетніших соціологічних компаній Gallup із посиланням на дані опитування, передає НСН.

«Нове опитування Gallup показує, що Сполученим Штатам, можливо, доведеться вийти за межі своїх кордонів, щоб знайти публічних діячів, які б подобалися більшості американців і щодо яких могли б погодитися республіканці та демократи», йдеться у пресрелізі.

Найпопулярнішим серед громадян США є прямий претендент на королівський престол у Британії – принц Вільям. Рейтинг його схвалення серед американців становить 59%, і лише 22% оцінюють принца негативно.

Слідом розмістився президент України Володимир Зеленський, рейтинг схвалення якого серед громадян США становить 57%. Негативно українського главу держави оцінюють 29%.

Зазначається, що жодна з інших публічних осіб не отримала понад 50% схвалення. Однак перша леді США Джил Байден була близькою до цього (49%). Не схвалюють її 38%.

Король Великої Британії Чарльз (до нього прихильно ставляться 46%) і голова Верховного суду Джон Робертс (43%) – також більше користуються прихильністю серед американців, ніж неприязню.

Президент Джо Байден та його можливий опонент на виборах 2024 року Дональд Трамп мають однаковий показник прихильності 41%, тоді як більшість ставиться до очільника Білого дому (57%) та експрезидента (55%) несприятливо.

Найменш популярним ньюзмейкером у США виявився російський диктатор Володимир Путін. Його оцінюють позитивно лише 5% американців, тоді як 90% ставляться негативно. Його схвалення знизилося з 13% у 2017 та 2018 роках і зараз є найнижчим за весь час спостережень Gallup, починаючи з 2002 року.

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