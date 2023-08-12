Здав побиту Tesla в США на запчастини, а вона почала слати повідомлення з Дніпропетровщини

Власник здав побиту Tesla в США на запчастини, а вона несподівано почала надсилати сповіщення з Дніпропетровщини.

Автомобіль Tesla Model X, зібраний у США наприкінці 2022 року та проданий його власником на запчастини, раптово «всплив» в Україні.

Про це повідомляє американський телеканал CNBC, передає НСН.

Бортовий комп’ютер з’явився в мережі у південній частині Дніпропетровської області та надіслав повідомлення попередньому власнику авто Джею Яроу — виконавчому директору CNBC.

Яроу дізнався, що нові власники в Україні досі використовують його підключений додаток Spotify, щоб слухати, зокрема, пісні репера Drake.

CNBC з’ясував, що після списання автомобіль продали на онлайн-аукціоні Copart, який спеціалізується на пошкоджених або розбитих транспортних засобах.

Зазвичай автомобілі відправляються або в ремонтні майстерні, або на утилізацію. Але в деяких випадках вони потрапляють на вторинні ринки й урешті-решт за кордон, пояснили в CNBC.

Пост Яроу в соцмережах про те, що його Tesla опинилася в Україні, а нові власники отримали доступ до його Spotify, став популярним.

Here’s an unusual situation. I had a Tesla, crashed it, it was totaled. And now it’s … in Ukraine? And someone there is listening to Drake on my, still logged in, Spotify account. pic.twitter.com/ymW2psyvz6 — Jay Yarow (@jyarow) August 10, 2023

Найбільше у користувачів викликало занепокоєння, чи становить це загрозу безпеці особистих даних.

Кен Тінделл, технічний директор фірми з кібербезпеки автомобілів Canis Labs, зазначив, що відремонтовані пошкоджені автомобілі справді можуть становити загрозу безпеці. Проте це не виняткова проблема Tesla.

Як і ноутбуки, смартфони та навіть холодильники й телевізори, автомобілі тепер є пристроями, під’єднаними до інтернету, здатними зберігати особисті дані користувача, пояснив Тінделл.

Співробітники служби підтримки Tesla порадили Яроу від’єднати автомобіль від свого облікового запису та надіслали йому інструкції на електрону пошту.

За словами Тінделла, від’єднання облікового запису від бортового комп’ютера обмежить доступ до підключених застосунків, проте нові власники все ще зможуть отримати дані із загальної електроніки.

«Чого тільки варта історія подорожей і телефонна книга знаменитості для шантажиста чи викрадача?», зауважив Тінделл.

Воррен Анер, досвідчений фахівець з автомобільної кібербезпеки, зазначив, що Tesla варто подумати над функцією дистанційного видалення особистої інформації з бортових комп’ютерів своїх авто.

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