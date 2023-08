Здав побиту Tesla в США на запчастини, а вона почала слати повідомлення з Дніпропетровщини

Власник здав побиту Tesla в США на запчастини, а вона несподівано почала надсилати сповіщення з Дніпропетровщини.

Автомобіль Tesla Model X, зібраний у США наприкінці 2022 року та проданий його власником на запчастини, раптово «всплив» в Україні.

Про це повідомляє американський телеканал CNBC, передає НСН.

Бортовий комп’ютер з’явився в мережі у південній частині Дніпропетровської області та надіслав повідомлення попередньому власнику авто Джею Яроу — виконавчому директору CNBC.

Яроу дізнався, що нові власники в Україні досі використовують його підключений додаток Spotify, щоб слухати, зокрема, пісні репера Drake.

CNBC з’ясував, що після списання автомобіль продали на онлайн-аукціоні Copart, який спеціалізується на пошкоджених або розбитих транспортних засобах.

Зазвичай автомобілі відправляються або в ремонтні майстерні, або на утилізацію. Але в деяких випадках вони потрапляють на вторинні ринки й урешті-решт за кордон, пояснили в CNBC.

Пост Яроу в соцмережах про те, що його Tesla опинилася в Україні, а нові власники отримали доступ до його Spotify, став популярним.

Here’s an unusual situation. I had a Tesla, crashed it, it was totaled. And now it’s … in Ukraine? And someone there is listening to Drake on my, still logged in, Spotify account. pic.twitter.com/ymW2psyvz6

— Jay Yarow (@jyarow) August 10, 2023