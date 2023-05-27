У росії вигадали нові вимоги для завершення війни: Україні має скласти зброю. Що ще?

У росії назвали нові вимоги для завершення війни в Україні. В Офісі президента не забарилися з реакцією.

У міністерстві закордонних справ росії озвучили шість умов для припинення військової агресії проти України. Головна – Україна має “припинити бойові дії”.

Про це заступник голови МЗС РФ Михайло Галузін сказав в інтерв’ю російським ЗМІ, повідомляє НСН.

Вимоги для завершення війни, які висунула рф

Україна має відмовитися від спротиву.

Україна має відмовитися від постачань західної зброї.

Україна має відмовитися від вступу до НАТО та Євросоюзу.

Україна має визнати “нові територіальні реалії” (окупацію Росією частини своєю території. – Ред.).

Україна має надати російській мові статус державної.

Україна має “дотримуватися свободи віросповідання”.

Реакція України

“Вимоги росії” вустами МЗС рф швидше підтверджують юридичну та фактичну недієздатність російського керівництва. Тому реалістичні лише “зустрічні умови України”, написав радник Офісу президента Михайло Подоляк.

Передусім ідеться про негайне виведення всіх військ із суверенної території України. Також потрібне остаточне визнання того, що СРСР розпався, а пострадянські країни мають увесь обсяг суверенітету.

Крім того, Україна вимагає видання воєнних злочинців й авторів війни, а також закріплення зони демілітаризації (буферної зони) на території рф.

Подоляк назвав також вимогу щодо скорочення наступальної зброї (ракет підвищеної дальності) в рф, проведення Міжнародної конференції з організації контролю над ядерним арсеналом рф.

Юридично зафіксована програма репараційних виплат, включно з добровільною відмовою від арештованих в інших країнах російських активів на користь України, додав він.

«Вимоги Росії» вустами МЗС #Рф швидше підтверджують юридичну й фактичну недієздатність російського керівництва. Тому реалістичні лише «зустрічні умови України»… Негайне виведення всіх військ із суверенної території України. Остаточне визнання того, що #СРСР розпався й… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 27, 2023

Раніше ми писали, що секретар РНБО Олексій Данилов розповів, коли розпочнеться український контрнаступ.

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