Британська розвідка оцінила чинні втрати російської армії у війні проти України і зробила прогноз на наступні роки.

Протягом 2023 року середньодобова кількість втрат російських військовослужбовців (убитими й пораненими) в Україні зросла майже на 300 людей на добу порівняно з 2022 роком.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані власної розвідки, передає НСН.

Там вказують, що збільшення середньодобових втрат солдатів рф, про що вже повідомляла українська влада, майже напевно відображає деградацію російських військ.

Схоже на те, що у росії після «часткової мобілізації» резервістів у вересні 2022 року переходять до менш якісної, але більш численної масової армії.

«росії, ймовірно, знадобиться від 5 до 10 років, щоб відновити когорту висококваліфікованих і досвідчених військових підрозділів», вважає розвідка.

І додає: якщо такі темпи збережуться і наступного року, то до 2025 року росія втратить понад пів мільйона військових убитими та пораненими за три роки війни. Для порівняння, за дев’ять років війни в Афганістані СРСР втратив приблизно 70 тисяч людей.

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військовослужбовці за час повномасштабної війни вже знищили 358 270 російських окупантів. Лише упродовж минулої доби, 29 грудня, росія втратила 750 своїх солдатів. Також росіяни залишаються без техніки: вже, зокрема, без 5969 танків, 11 053 бойових броньованих машин і 8434 артилерійських систем.

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