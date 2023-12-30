Росіяни стягнули до кордону з Україною 19 тисяч своїх військових: відомо причину

Окупанти зосередили біля кордону з Україною близько 19 тисяч своїх військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Командування об’єднаних сил ЗСУ, передає НСН.

Росіяни стягнули до кордону з Україною 19 тисяч своїх військових

Загарбники продовжують агресію проти українців на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Окупанти ведуть розвідку, обстрілюють прикордонні райони, використовують авіацію та безпілотники, завдають ракетних ударів балістичними та керованими ракетами.

Крім військових об’єктів, Росія намагається зруйнувати енергетичну, транспортну та промислову інфраструктури України. Ворог завдає ударів по житлових кварталах, лікарнях та школах, торговельних центрах та складах з гуманітарними вантажами.

“Для виконання цих завдань країна-агресор розгорнула угруповання військ загальною чисельністю близько 19 тисяч осіб, озброєних танками, бойовими броньованими машинами, артилерійською і ракетною технікою, засобами протиповітряної оборони та оперативно-тактичними ракетними комплексами”, – йдеться у повідомленні.

Командування об’єднаних сил наголошує, що моніторинг активності противника у прикордонних областях РФ та Білорусі свідчить про відсутність ознак формування ударних угруповань ворогом.

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