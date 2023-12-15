Окупанти просунулися в Мар’їнці та мають намір прорватися до Курахового – британська розвідка

Російські окупанти просунулися в Мар’їнці на Донеччині, однак українські захисники все ще залишаються в межах містах.

Після Мар’їнки росіяни мають намір прориватися далі на захід у напрямку Курахового.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на розвідку, передає НСН.

Британська розвідка зазначила, що наразі тривають важкі бої за контроль над зруйнованим містом Мар’їнка та його околицями. Проте у місті досі залишаються невеликі осередки, які контролює Україна.

Однією з оперативних цілей росії в цьому районі, як припускають британці, є захист автошляхів 00510 та N15, щоб зрештою просунутися далі на захід у напрямку міста Курахове.

Водночас у розвідці Великої Британії вважають, що попри «поступовий прогрес» росії її прорив у цьому секторі залишається вкрай малоймовірним.

Ситуація на фронті станом на ранок 15 грудня

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Окупанти намагаються наступати на 6 напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому.

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі й техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські військові надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

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