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Окупанти просунулися в Мар’їнці та мають намір прорватися до Курахового – британська розвідка

Журналіст
Окупанти просунулися в Мар'їнці та мають намір прорватися до Курахового британська розвідка

Російські окупанти просунулися в Мар’їнці на Донеччині, однак українські захисники все ще залишаються в межах містах.

Після Мар’їнки росіяни мають намір прориватися далі на захід у напрямку Курахового.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на розвідку, передає НСН.

Британська розвідка зазначила, що наразі тривають важкі бої за контроль над зруйнованим містом Мар’їнка та його околицями. Проте у місті досі залишаються невеликі осередки, які контролює Україна.

Однією з оперативних цілей росії в цьому районі, як припускають британці, є захист автошляхів 00510 та N15, щоб зрештою просунутися далі на захід у напрямку міста Курахове.

Водночас у розвідці Великої Британії вважають, що попри «поступовий прогрес» росії її прорив у цьому секторі залишається вкрай малоймовірним.

Окупанти просунулися в Мар'їнці та мають намір прорватися до Курахового британська розвідка

Ситуація на фронті станом на ранок 15 грудня

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Окупанти намагаються наступати на 6 напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому.

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі й техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські військові надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

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