5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

17
Тег:
ВійнаПодіїРосія
17

Вночі у Ростовській області впала ракета – росЗМІ (фото)

Журналіст
Вночі у Ростовській області впала ракета
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

В ніч проти 27 липня біля хутора Зазерський Тацинського району Ростовської області впала ракета. Через це згоріло поле, про постраждалих не повідомляється.

Про інцидент розповіло російське видання, показавши фото з місця події, передає НСН.

За повідомленням росЗМІ, ракета прилетіла в землю приблизно за 15 кілометрів від населеного пункту.

Авіаційне паливо спалахнуло і спровокувало велику пожежу. Знищено 2 га посівів.

“Місцеві жителі повідомляють, що гуркіт був настільки сильним, що у багатьох хуторян затремтіли шибки”, йдеться в статті.

Російське видання зазначило, що “спеціалізовані відомства не коментують те, що сталося”.

Вночі у Ростовській області впала ракета 1

Місце падіння боєприпасу є непрямим доказом того, що ця ракета належить ЗС РФ, пише Обозреватель.

Так, відстань від хутора Зазерський до кордону Росії з окупованою територією України перевищує 120 кілометрів. Про тип ракети даних поки що немає.

біля хутора Зазерський Тацинського району Ростовської області впала ракета

біля хутора Зазерський Тацинського району Ростовської області впала ракета 1

Ще новини світу: Треш-вісті з боліт 27 липня: жінка-термінатор на пляжі, Путін лох, русифікація Африки

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×