Вночі у Ростовській області впала ракета – росЗМІ (фото)

В ніч проти 27 липня біля хутора Зазерський Тацинського району Ростовської області впала ракета. Через це згоріло поле, про постраждалих не повідомляється.

Про інцидент розповіло російське видання, показавши фото з місця події, передає НСН.

За повідомленням росЗМІ, ракета прилетіла в землю приблизно за 15 кілометрів від населеного пункту.

Авіаційне паливо спалахнуло і спровокувало велику пожежу. Знищено 2 га посівів.

“Місцеві жителі повідомляють, що гуркіт був настільки сильним, що у багатьох хуторян затремтіли шибки”, йдеться в статті.

Російське видання зазначило, що “спеціалізовані відомства не коментують те, що сталося”.

Місце падіння боєприпасу є непрямим доказом того, що ця ракета належить ЗС РФ, пише Обозреватель.

Так, відстань від хутора Зазерський до кордону Росії з окупованою територією України перевищує 120 кілометрів. Про тип ракети даних поки що немає.

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