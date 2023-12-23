В Естонії допускають допомогу з мобілізацією українських чоловіків

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що за необхідності його країна готова допомогти Україні з мобілізацією українських чоловіків, які проживають зараз в Естонії.

Як передає НСН, слова посадовця цитує естонська газета Postimees.

Він розповів, що в Естонії проживають приблизно 7500 громадян України призовного віку, але багато хто з них звільнений від мобілізації.

Цифра, зокрема, включає громадян України, які постійно проживають за кордоном, але стосується і тих, хто приїхав до Естонії після початку повномасштабної війни й нині мешкає тут, маючи тимчасову посвідку на проживання.

«Згідно з українським законодавством, від мобілізації також звільняються батьки-одинаки, батьки не менш як трьох дітей, батьки дітей з інвалідністю і люди, які доглядають близьку людину. Тобто критеріїв, згідно з якими людина не підлягає мобілізації, досить багато», пояснив Ляенеметс.

За словами міністра, відповідно до міжнародного права, Україна не має можливості мобілізувати українців, які проживають в Естонії, оскільки для цього потрібна угода між державами.

Водночас Ляенеметс має намір офіційно повідомити українській владі, що якщо та хоче призвати українських громадян в Естонії до армії, то Естонія готова укласти такий договір з Україною.

Що передувало?

Напередодні деякі німецькі видання написали, що міністр оборони України Рустем Умєров нібито має намір наступного року призвати на військову службу українських чоловіків від 25 до 60 років, які проживають за кордоном. Як писали ЗМІ, чоловіків попросять з’явитися до призовних пунктів Збройних сил, а до тих, хто не виконає прохання, застосують «санкції».

Проте згодом Міноборони України заперечило, що має намір призивати на військову службу українців з-за кордону. Відомство стверджує, що журналісти «змістили акцент», цитуючи Умєрова щодо цього питання. Питання про механізм покарання чи юридичного тиску на тих, хто за межами України, зараз не стоїть.

В уряді Німеччини вже заявили, що не змушуватимуть українських чоловіків, які проживають у Німеччині, повертатися до України проти їхньої волі для проходження військової служби.

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